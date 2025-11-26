كاس العرب- منتخبا جزر القمر وعمان الى النهائيات

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/692459286d9819.42304753_eniqjlgohfkpm.jpg width=100 align=left border=0>

بلغ منتخبا جزر القمر وعمان اليوم، نهائيات كأس العرب قطر 2025 التي تستضيفها الدوحة اعتبارا من الأول من الشهر المقبل، بعد فوز الاول في التصفيات التمهيدية من البطولة على نظيره اليمني بركلات الترجيح 4 - 2 بعد التعادل 4 - 4 في الوقت الأصلي من المباراة وتغلب الثاني على نظيره الصومالي بركلات الترجيح 4-1 اثر انتهاء المباراة بالتعادل السلبي.



وسيلتحق منتخبا جزر القمر وعمان بالمجموعة الثانية التي تضم ايضا المغرب والسعودية









وكانت البحرين والسودان تاهلتا اليوم ايضا الى نهائيات كاس العرب بعد انتصار الاول على دجيبوتي 1-0 وتفوق الثاني على لبنان 2-1 لتلتحقان بكل من الجزائر والعراق في المجموعة الرابعة.



وفي ما يلي تركيبة المجموعات:

المجموعة الاولى

قطر – تونس – سوريا – فلسطين

المجموعة الثانية

المغرب – السعودية – عمان – جزر القمر

المجموعة الثالثة

مصر – الاردن – الامارات – الكويت

المجموعة الرابعة

الجزائر – العراق –البحرين – السودان وكانت البحرين والسودان تاهلتا اليوم ايضا الى نهائيات كاس العرب بعد انتصار الاول على دجيبوتي 1-0 وتفوق الثاني على لبنان 2-1 لتلتحقان بكل من الجزائر والعراق في المجموعة الرابعة.وفي ما يلي تركيبة المجموعات:المجموعة الاولىقطر – تونس – سوريا – فلسطينالمجموعة الثانيةالمغرب – السعودية – عمان – جزر القمرالمجموعة الثالثةمصر – الاردن – الامارات – الكويتالمجموعة الرابعةالجزائر – العراق –البحرين – السودان