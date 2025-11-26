البنك الدولي يرفع توقعاته لنمو الاقتصاد التونسي الى 6ر2 بالمائة في 2025 مقابل 9ر1 بالمائة سابقا

رفع البنك الدولي تقديراته لنموّ الاقتصاد التونسي خلال سنة 2025 ليبلغ 2.6 بالمائة مقابل توقّعات سابقة في حدود 1.9 بالمائة، وذلك وفق ما أكّده الخبير الاقتصادي بالبنك الدولي لودويك سميتس خلال لقاء خُصّص لعرض تقرير المؤسسة المالية الدولية بعنوان "تعزيز الحماية الاجتماعية لتحقيق المزيد من النجاعة والعدالة الاجتماعية".



وبيّن التقرير أنّ مراجعة التوقعات نحو الارتفاع جاءت بعد النتائج الإيجابية المسجّلة خلال الثلاثي الثاني من 2025، حيث بلغ النمو 3.2 بالمائة بحساب الانزلاق السنوي.



الفلاحة والبناء في صدارة القطاعات الداعمة للنمو



السياحة عنصر داعم رغم المخاوف العالمية



ضغوط على النمو بسبب تراجع الأنشطة المالية



ووفق التقرير، فإنّ الاقتصاد التونسي، الذي سجّل خلال سنتي 2023 و2024 نموا محدودا، يُتوقّع أن يواصل نسقه التصاعدي خلال 2025، مستفيدا من تحسّن مؤشرات عدد من القطاعات:* يشهد القطاع الفلاحي تعافيا لافتا بفضل، ما سمح بتجاوز الخسائر المسجّلة سنة 2023، خصوصا في إنتاج* سجّل قطاع البناء بدورهبعد أربع سنوات من الركود، وهو ما أسهم في تعزيز النشاط الاقتصادي العام.يتوقّع البنك الدولي أن يساهمفي دعم النمو خلال 2025، غير أنّالتي تحيط بالتجارة العالمية قد تُضعف الطلب الخارجي على السلع التونسية، خاصة من، الشريك التجاري الأول للبلاد.أشار التقرير إلى أنّفي النصف الأول من 2025 يفرض ضغوطا على نسق النمو الإجمالي، وقد يحدّ من قدرته على بلوغ مستويات أعلى.كما أكّد البنك الدولي أنّ استمرار التعافي الاقتصادي يبقى رهين:* تحسّن مناخ الاستثمار،* تعزيز قدرات المؤسسات العمومية،* استدامة الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية.