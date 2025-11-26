Babnet   Latest update 21:37 Tunis

فتح باب الترشّحات لإنتاج مقاطع فيديو تعليمية لتلاميذ السادسة ابتدائي (وزارة التربية)

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/681f29415151f8.16117759_oqnljmpekfghi.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Mercredi 26 Novembre 2025 - 20:26 قراءة: 0 د, 57 ث
      
أعلن المركز الوطني للتكنولوجيات في التربية، اليوم الأربعاء، عن فتح باب الترشحات لفائدة المتفقدين والمساعدين البيداغوجيين ومدرسي المرحلة الابتدائية، وذلك للمشاركة في مشروع وطني لإنتاج مقاطع فيديو تعليمية موجهة لدعم مكتسبات تلاميذ السنة السادسة من التعليم الابتدائي.

ويهدف هذا المشروع إلى توفير موارد رقمية بيداغوجية مبتكرة تعزز آليات التعلّم الرقمي وتدعم قدرات التلاميذ في عدد من المواد الأساسية، بما ينسجم مع توجه وزارة التربية نحو تطوير المحتوى الرقمي التعليمي وتعميم استعماله في المؤسسات التربوية.



وبين المركز، في وثيقة نشرتها وزارة التربية، أن المشروع يتعلّق باختيار فرق عمل يتكون كل واحد منها من متفقد للمدارس الابتدائية (أو مساعد بيداغوجي بالنسبة لمادة الإنجليزية) ومدرس واحد من ذوي الخبرة في الاختصاص، يتمّ اختياره من طرف المتفقد.

وتشمل المواد المعنية بإنتاج المقاطع التعليمية: العربية، الفرنسية، الإيقاظ العلمي، الإنقليزية والرياضيات.

ويتعّن على كل فريق إعداد مقطعين تعليميين تتراوح مدة كل واحد منهما بين 10 و15 دقيقة، إضافة إلى خمسة تمارين بيداغوجية مرفقة في صيغة PDF لكل مقطع.

وقد حدد المركز يوم الثلاثاء 16 ديسمبر 2025 كآخر أجل لقبول الترشحات، وذلك عبر البريد المضمون الوصول، أو البريد السريع، أو بالإيداع المباشر بمكتب الضبط. وسيتم فتح العروض يوم الأربعاء 17 ديسمبر 2025 على الساعة منتصف النهار.


   تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 319249


babnet

كل الأخبار...

Toutes les news...
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الأربعاء 26 نوفمبر 2025 | 5 جمادى الثاني 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
18:37
17:06
14:46
12:14
07:08
05:37
الرطــوبة:
% 87
Babnet
Babnet16°
10° Babnet
الــرياح:
4.12 كم/س
Babnet
Babnet10°
تونس
Babnet
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
16°-10
14°-10
15°-9
18°-10
18°-10
  • Avoirs en devises
    24781,9

  • (26/11)
  • Jours d'importation
    106
  •              1 € = 3,41094 DT        1$ =2,95744 DT
  • Solde Compte du Trésor   (26/11)   1094,4 MDT
Indicateurs
Babnet #1 in its Category in Tunisia
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 21:37 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :
*.*.*