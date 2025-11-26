الجلسة العامة الانتخابية للجنة الوطنية الاولمبية التونسية يوم 26 ديسمبر القادم

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/654b4ee6d00610.90864683_qhinfkepmgjlo.jpg width=100 align=left border=0>

اعلنت اللجنة الوطنية الاولمبية التونسية اليوم الاربعاء عن عقد جلستها العامة الانتخابية للفترة النيابية 2025-2028 يوم الجمعة 26 ديسمبر القادم وذلك في اعقاب اجتماعها الدوري المنعقد امس الثلاثاء.



وافادت اللجنة الوطنية الاولمبية التونسية عبر صفحتها الرسمية على شبكة التواصل الاجتماعي ان الجلسة الدورية استعرضت تقييم نشاط اللجنة في الفترة النيابية المنقضية والمحاور المدرجة في الخطة الاستراتيجية للمرحلة القادمة مؤكدة على ضرورة الإطلاق الآني للاعداد للالعاب الاولمبية لوس أنجلوس 2028 .





وافادت اللجنة انه تم الاطلاع على التقريرين الأدبي والمالي لنشاط اللجنة في الفترة المنقضية من سنة 2025 .