سفير ايطاليا: تونس قادرة على تحقيق الاهداف الطموحة التي رسمتها في مجال الانتقال الطاقي

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/692734b5958f45.96973312_hogmkjnqlfiep.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Mercredi 26 Novembre 2025 - 18:10
      
اعتبر سفير ايطاليا بتونس، اليساندرو بروناس، ان تونس قادرة على بلوغ الاهداف الطموحة التي وضعتها في مجال الانتقال الطاقي، وهي تمتلك كل العوامل المساعدة على تحقيق ذلك من كفاءات وقدرات.

وشدد بروناس في تصريح لوكالة وات، الاربعاء، بمناسبة افتتاح الصالون الدولي للانتقال الطاقي، على أهمية تشجيع الاستثمار الخاص في هذا المجال.



واضاف ان تونس على الطريق الصحيح ويجب مزيد العمل من اجل تحقيق الانتقال الطاقي مشيرا الى انه "هدف مشترك بين تونس وايطاليا وهو قابل للتحقيق".

واوضح بروناس ان التعاون الطاقي بين تونس وايطاليا يعود الى ستينات القرن الماضي عندما تم تشييد انبوب الغاز، الذي يربط بين ايطاليا والجزائر، والذي تحول الى انجاز استراتيجي ليس لايطاليا، فحسب بل لتونس ايضا.

وتابع بالقول "هدفنا اليوم هو العمل سويا للاستفادة من الفرص، التي يتيحها التعاون في الانتقال الطاقي ملاحظا ان تونس وايطاليا امام تحد مشترك وهو ازالة الكربون".

وقال ان تونس تمتلك قدرات فريدة في مجال انتاج الطاقة المتجددة وازالة الكربون "ولذلك فنحن نعمل في اطار مشاريع الربط المتبادل الذي يساعد تونس على تعزيز اكتفائها الذاتي واستقلاليتها الطاقية ودعم قدرتها على تصدير فائض الانتاج من الطاقات المتجددة.


