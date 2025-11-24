كأس العرب قطر 2025: مدرب سوريا يطمح للتأهل وجنوب السودان يبحث عن نتيجة إيجابية

شدّد الإسباني خوسيه لانا، مدرب المنتخب السوري، على صعوبة المواجهة المرتقبة أمام منتخب جنوب السودان، غدًا الثلاثاء على ملعب حمد الكبير، ضمن الملحق المؤهل لبطولة كأس العرب قطر 2025 لكرة القدم.



وأكد لانا خلال مؤتمر صحفي، أن المنتخب السوري “سيخوض مباراة صعبة للغاية”، مشيرًا إلى بعض الإشكاليات التي واجهت الفريق خلال التحضيرات، لكنه أوضح أن العناصر المتاحة جاهزة لتقديم أداء مميز، رغم غياب عدد من اللاعبين بسبب عدم سماح أنديتهم بالمشاركة. وأضاف أن الأمل يبقى معقودًا على تعزيز الصفوف في حال التأهل إلى دور المجموعات.



جنوب السودان: طموح للظهور المشرف



معطيات تاريخية ومواعيد مقبلة



من جهته، وصف لاعب الوسطالمباراة بأنها “مصيرية”، مؤكدًا أهمية تحقيق الفوز والعبور إلى الدور الرئيسي، ومشيدًا بالأجواء التنظيمية والتحضيرات في قطر، وداعيًا الجماهير السورية إلى مساندة المنتخب من المدرجات.في المقابل، اعتبر الإنجليزي، مدرب منتخب جنوب السودان، أن استعدادات فريقه كانت جيدة عبر معسكر تدريبي ومباريات ودية في جوبا. وأقر بوجود “فوارق كبيرة” بين المنتخبين، قائلا إن سوريا تحتل المركزعالميًا مقابللجنوب السودان، لكنه شدد على رغبة فريقه في تقديم أداء قوي في أول مواجهة رسمية تجمع الطرفين.وأضاف جيمس أن غياب المنتخب عن النسخة الماضية بسبب جائحة كوفيد-19 يمنح اللاعبين دافعًا إضافيًا لتسجيل مشاركة ناجحة، لافتًا إلى محاولة استغلال غياب بعض العناصر المؤثرة عن المنتخب السوري.وأبدى قائد الفريقتفاؤله بالخروج بنتيجة إيجابية، معتبرًا أن الخبرات المكتسبة من التصفيات الإفريقية ستساعد في مواجهة منتخب “يُعرف بقوة أدائه”.سبق للمنتخب السوري أن حل وصيفًا في كأس العربأعوام 1963 و1966 و1988، كما نال المركز الرابع في نسخة 1992، فيما سيكون المنتخب الجنوب سوداني أمامفي البطولة بعد غيابه عن نسخة 2021.وسيواجه الفائز من مباراة سوريا وجنوب السودان في دور المجموعات كلًّا منوالفائز من مباراة فلسطين وليبيا، فيما يستهل المنتخب التونسي مشاركته يومبملاقاة المتأهل من هذه المواجهة، على أن يواجه المنتخب القطري في اليوم ذاته الفائز من لقاء فلسطين وليبيا.