الدورة الثانية لملتقى الخط والحروفية بالمركب الثقافي بالمنستير من 28 إلى 30 نوفمبر

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/5c39cb46705483.20117764_giqjmopnkhlfe.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Lundi 24 Novembre 2025 - 20:06 قراءة: 0 د, 37 ث
      
يحتضن المركب الثقافي بالمنستير أيام 28 و29 و30 نوفمبر الجاري فعاليات الدورة الثانية "لملتقى الخط والحروفية" بالمنستير.

ويفتتح الملتقى مساء الجمعة 28 نوفمبر 2025 بمعرض يحمل عنوان " الخط والحروفية " مع مرافقة موسيقية يؤثثها الاستاذ زياد بن خذر.

ويلي ذلك مداخلة بعنوان "الحرف عنصر بصري: قراءة في التجارب الحروفية الحديثة" يؤثثها الأستاذان لمجد النوري وعمر الجمني.


وينطلق صباح يوم السبت 29 نوفمبر بالمركب الثقافي نشاط جملة من الورشات في الخط العربي الكلاسيكي بإشراف الأستاذ عمر الجمني والحروفية  بإشراف الأستاذ  لمجد النوري والزخرفة بإشراف الأستاذ نور الدين العوني
ويتم خلال السهرة تقديم عرض موسيقي بإشراف الأستاذة شيماء الخليفي يتخلله عرض  أزياء بعنوان " نقوش من حبر و حرير".
ويتواصل نشاط الورشات بالمركب الثقافي بالمنستير، يوم الأحد 30 نوفمبر، ليتم إثره اختتام الملتقى وتوزيع التكريمات.


