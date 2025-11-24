Babnet   Latest update 20:06 Tunis

الكاف: 950 مواطنا يستفيدون من خدمات القافلة الصحية بالدهماني

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/kef2017.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Lundi 24 Novembre 2025 - 19:06 قراءة: 0 د, 46 ث
      
استفاد 950 مواطنا من القافلة الصحية متعددة الاختصاصات، التي انتظمت يوم أمس الأحد بالدهماني من ولاية الكاف، بالشراكة بين المستشفى المحلي والمنظمة التونسية التربية والأسرة.

وافاد المدير الجهوي للصحة محمد المنصف الهواني في تصريح لصحفي وكالة تونس إفريقيا للأنباء، ان القافلة اتسمت بتنظيم محكم أمام الإقبال الكثيف للمواطنين على الخدمات التي وفرتها، واضاف ان الخدمات الصحية التي تم تقديمها شملت طب العيون (190 منتفعا)، وأمراض المفاصل (116 منتفعا)، والأنف والحلق والأذن (82 منتفعا)، والجراحة العامة (22 منتفعا)، والغدد (113 منتفعا)، والأمراض النفسية (35 منتفعا)، والطب الباطني (40 منتفعا)، وأمراض الشيخوخة (14 منتفعا)، والأمراض الصدرية (34 منتفعا)، وأمراض النساء والتوليد (34 منتفعة)، وطب الأطفال (46 منتفعا)، وأمراض الفم والأسنان (87 منتفعا) وعمليات تقصي مختلفة (137 منتفعا).



واشار الهواني  إلى أهمية مشروع إنجاز قسم لتصفية الدم، الذي انطلقت أشغال بنائه وسيقع تركيزه بالمستشفى المحلي بالدهماني، في ظرف 100 يوم، وفق الآجال التعاقدية المتفق عليها، لينطلق بداية من السداسي الثاني من السنة القادمة في تقديم الخدمات الطبية في مجال تصفية الدم لفائدة متساكني جنوب الولاية.


   تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 319084


babnet

كل الأخبار...

Toutes les news...
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الاثنين 24 نوفمبر 2025 | 3 جمادى الثاني 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
18:38
17:07
14:46
12:13
07:07
05:36
الرطــوبة:
% 67
Babnet
Babnet19°
13° Babnet
الــرياح:
1.03 كم/س
Babnet
Babnet10°
تونس
Babnet
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
19°-10
23°-13
15°-11
14°-10
15°-11
  • Avoirs en devises
    24727,1

  • (24/11)
  • Jours d'importation
    106
  •              1 € = 3,41000 DT        1$ =2,95747 DT
  • Solde Compte du Trésor   (24/11)   710,9 MDT
Indicateurs
Babnet #1 in its Category in Tunisia
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 20:06 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :
*.*.*