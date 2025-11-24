الكاف: 950 مواطنا يستفيدون من خدمات القافلة الصحية بالدهماني

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/kef2017.jpg width=100 align=left border=0>

استفاد 950 مواطنا من القافلة الصحية متعددة الاختصاصات، التي انتظمت يوم أمس الأحد بالدهماني من ولاية الكاف، بالشراكة بين المستشفى المحلي والمنظمة التونسية التربية والأسرة.



وافاد المدير الجهوي للصحة محمد المنصف الهواني في تصريح لصحفي وكالة تونس إفريقيا للأنباء، ان القافلة اتسمت بتنظيم محكم أمام الإقبال الكثيف للمواطنين على الخدمات التي وفرتها، واضاف ان الخدمات الصحية التي تم تقديمها شملت طب العيون (190 منتفعا)، وأمراض المفاصل (116 منتفعا)، والأنف والحلق والأذن (82 منتفعا)، والجراحة العامة (22 منتفعا)، والغدد (113 منتفعا)، والأمراض النفسية (35 منتفعا)، والطب الباطني (40 منتفعا)، وأمراض الشيخوخة (14 منتفعا)، والأمراض الصدرية (34 منتفعا)، وأمراض النساء والتوليد (34 منتفعة)، وطب الأطفال (46 منتفعا)، وأمراض الفم والأسنان (87 منتفعا) وعمليات تقصي مختلفة (137 منتفعا).









واشار الهواني إلى أهمية مشروع إنجاز قسم لتصفية الدم، الذي انطلقت أشغال بنائه وسيقع تركيزه بالمستشفى المحلي بالدهماني، في ظرف 100 يوم، وفق الآجال التعاقدية المتفق عليها، لينطلق بداية من السداسي الثاني من السنة القادمة في تقديم الخدمات الطبية في مجال تصفية الدم لفائدة متساكني جنوب الولاية. واشار الهواني إلى أهمية مشروع إنجاز قسم لتصفية الدم، الذي انطلقت أشغال بنائه وسيقع تركيزه بالمستشفى المحلي بالدهماني، في ظرف 100 يوم، وفق الآجال التعاقدية المتفق عليها، لينطلق بداية من السداسي الثاني من السنة القادمة في تقديم الخدمات الطبية في مجال تصفية الدم لفائدة متساكني جنوب الولاية.