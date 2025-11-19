قابس: تواصل تنفيذ صفقة إطارية لوزارة البيئة تستهدف رفع 50 ألف م3 من فواضل البناء بمدينة قابس

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/64a937788e1612.38135935_mhlgpqjoifkne.jpg width=100 align=left border=0>

يتواصل في إطار النهوض بالوضع البيئي بمدينة قابس تنفيذ صفقة اطارية لرفع فواضل البناء شرعت وزارة البيئة في انجازها خلال الفترة الأخيرة، وتستهدف رفع 50 ألف م3 من هذه الفواضل ونقلها من مدينة قابس الى المصب المراقب بالديسة من معتمدية قابس الغربية، وفق الممثل الجهوي لوزارة البيئة بقابس طارق بن سالم.



وأوضح بن سالم، في تصريح لوكالة "وات" أنّ الشركة التي أسندت لها هذه الصفقة خصّصت 3 شاحنات ثقيلة وآلة تراكس لنقل فواضل البناء، كما تم بالتنسيق مع السلط الجهوية وبلدية قابس تحديد الفضاءات التي سيتم التدخل فيها، ومن بينها محيط سوق الجملة بقابس، الذي يعد من بين النقاط السوداء الكبرى بمدينة قابس.









وتندرج هذه الصفقة الاطارية في إطار دعم الجهود المبذولة في مجال نظافة المحيط بمدينة قابس والذي شهد خلال السنوات الفارطة اخلالات عديدة من بينها انتشار المصبات العشوائية لفواضل البناء على نطاق واسع.