Babnet   Latest update 22:05 Tunis

تونس تحتضن الدورة ال46 لمؤتمر اتحاد المهندسين الزراعيين يومي 29 و30 نوفمبر 2025

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/691e10a72eb196.27066643_mfnekljpghioq.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Mercredi 19 Novembre 2025 - 21:46 قراءة: 1 د, 12 ث
      
من المنتظر، أن تحتضن تونس العاصمة، الدورة ال46 لمؤتمر اتحاد المهندسين الزراعيين العرب وذلك تحت شعار  التكامل العربي في مجال تشجيع الموارد الزراعية المتاحة ودوره في تحقيق الامن الغذائي العربي"
 
وتنظم هذا المؤتمر عمادة المهندسين التونسيين بالتعاون مع اتحاد المهندسين الزراعيين العرب وذلك تحت اشراف وزير الفلاحة

والموارد المائية والصيد البحري.

 
ويمثل هذا المؤتمر مناسبة تجمع ممثلين عن الهيئات والنقابات الهندسية الزراعية من 14 دولة عربية لمناقشة أبرز التحديات
التي تواجه الامن الغذائي في المنطقة، واستعراض أحدث المقاربات الهندسية والعلمية في مجالات التنمية المستدامة والابتكار والذكاء الاصطناعي
 
ويهدف هذا اللقاء الى تعزيز مكانة المهندس التونسي والعربي وتكريس دوره المحوري في ضمان امن غذائي مستدام وارساء مقاربات مشتركة قادرة على مواجهة التحديات المناخية والاقتصادية الراهنة
 
ويتضمن برنامج المؤتمر، جلسات علمية تتمحور حول الامن الغذائي في المنطقة العربية والتنمية المستدامة ودور الذكاء الاصطناعي
في تطوير تنظم الانتاج وتحسين مردودية القطاع
 
وسيتم أيضا، خلال المؤتمر عرض التقريرين الادبي والمالي للفترة النيابية الفارطة وتنظيم الجلسة الانتخابية للمكتب التفيذي والرئيس الامين العام اضافة الى صياغة برنامج عمل واستراتيجيات اللجان الفنية للفترة 2025/2028
 
وتشمل المداخلات العلمية تقديم مبادرة استشراف الأمن من الغدائي المستدام في تونس وعرض موجز حول المنهجية والقوى المؤثرة والسياقات الجيوسياسية والبيوفيزيائية والسيناريوهات المستقبلية اضافة الى مبادرة تقديم مفهوم الامن والتأمين الغذائي ومقاربة النظام الزراعي الغذائي.
 
وسيتطرق المؤتمر الى مفهوم الزراعة المستدامة وتطبيقاتها التشغيلية وعرض التوجهات الرئيسية لمذكرة السياسة العامة المنبثقة عن تمرين الاستشراف الى جانب ابراز مساهمة الذكاء الاصطناعي في دعم الامن الغذائي العربي .


   تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 318800


babnet

كل الأخبار...

Toutes les news...
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الأربعاء 19 نوفمبر 2025 | 28 جمادى الأول 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
18:40
17:10
14:49
12:12
07:01
05:31
الرطــوبة:
% 72
Babnet
Babnet21°
16° Babnet
الــرياح:
2.06 كم/س
Babnet
Babnet14°
تونس
Babnet
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
21°-14
22°-12
18°-10
14°-7
16°-12
  • Avoirs en devises
    24599,8

  • (19/11)
  • Jours d'importation
    105
  •              1 € = 3,41637 DT        1$ =2,94704 DT
  • Solde Compte du Trésor   (19/11)   1429,2 MDT
Indicateurs
Babnet #1 in its Category in Tunisia
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 22:05 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :
*.*.*