تونس تحتضن الدورة ال46 لمؤتمر اتحاد المهندسين الزراعيين يومي 29 و30 نوفمبر 2025

من المنتظر، أن تحتضن تونس العاصمة، الدورة ال46 لمؤتمر اتحاد المهندسين الزراعيين العرب وذلك تحت شعار التكامل العربي في مجال تشجيع الموارد الزراعية المتاحة ودوره في تحقيق الامن الغذائي العربي"



وتنظم هذا المؤتمر عمادة المهندسين التونسيين بالتعاون مع اتحاد المهندسين الزراعيين العرب وذلك تحت اشراف وزير الفلاحة



والموارد المائية والصيد البحري.ويمثل هذا المؤتمر مناسبة تجمع ممثلين عن الهيئات والنقابات الهندسية الزراعية من 14 دولة عربية لمناقشة أبرز التحدياتالتي تواجه الامن الغذائي في المنطقة، واستعراض أحدث المقاربات الهندسية والعلمية في مجالات التنمية المستدامة والابتكار والذكاء الاصطناعيويهدف هذا اللقاء الى تعزيز مكانة المهندس التونسي والعربي وتكريس دوره المحوري في ضمان امن غذائي مستدام وارساء مقاربات مشتركة قادرة على مواجهة التحديات المناخية والاقتصادية الراهنةويتضمن برنامج المؤتمر، جلسات علمية تتمحور حول الامن الغذائي في المنطقة العربية والتنمية المستدامة ودور الذكاء الاصطناعيفي تطوير تنظم الانتاج وتحسين مردودية القطاعوسيتم أيضا، خلال المؤتمر عرض التقريرين الادبي والمالي للفترة النيابية الفارطة وتنظيم الجلسة الانتخابية للمكتب التفيذي والرئيس الامين العام اضافة الى صياغة برنامج عمل واستراتيجيات اللجان الفنية للفترة 2025/2028وتشمل المداخلات العلمية تقديم مبادرة استشراف الأمن من الغدائي المستدام في تونس وعرض موجز حول المنهجية والقوى المؤثرة والسياقات الجيوسياسية والبيوفيزيائية والسيناريوهات المستقبلية اضافة الى مبادرة تقديم مفهوم الامن والتأمين الغذائي ومقاربة النظام الزراعي الغذائي.وسيتطرق المؤتمر الى مفهوم الزراعة المستدامة وتطبيقاتها التشغيلية وعرض التوجهات الرئيسية لمذكرة السياسة العامة المنبثقة عن تمرين الاستشراف الى جانب ابراز مساهمة الذكاء الاصطناعي في دعم الامن الغذائي العربي .