تونس تحتضن الدورة ال46 لمؤتمر اتحاد المهندسين الزراعيين يومي 29 و30 نوفمبر 2025
من المنتظر، أن تحتضن تونس العاصمة، الدورة ال46 لمؤتمر اتحاد المهندسين الزراعيين العرب وذلك تحت شعار التكامل العربي في مجال تشجيع الموارد الزراعية المتاحة ودوره في تحقيق الامن الغذائي العربي"
وتنظم هذا المؤتمر عمادة المهندسين التونسيين بالتعاون مع اتحاد المهندسين الزراعيين العرب وذلك تحت اشراف وزير الفلاحة
والموارد المائية والصيد البحري.
ويمثل هذا المؤتمر مناسبة تجمع ممثلين عن الهيئات والنقابات الهندسية الزراعية من 14 دولة عربية لمناقشة أبرز التحديات
التي تواجه الامن الغذائي في المنطقة، واستعراض أحدث المقاربات الهندسية والعلمية في مجالات التنمية المستدامة والابتكار والذكاء الاصطناعي
ويهدف هذا اللقاء الى تعزيز مكانة المهندس التونسي والعربي وتكريس دوره المحوري في ضمان امن غذائي مستدام وارساء مقاربات مشتركة قادرة على مواجهة التحديات المناخية والاقتصادية الراهنة
ويتضمن برنامج المؤتمر، جلسات علمية تتمحور حول الامن الغذائي في المنطقة العربية والتنمية المستدامة ودور الذكاء الاصطناعي
في تطوير تنظم الانتاج وتحسين مردودية القطاع
وسيتم أيضا، خلال المؤتمر عرض التقريرين الادبي والمالي للفترة النيابية الفارطة وتنظيم الجلسة الانتخابية للمكتب التفيذي والرئيس الامين العام اضافة الى صياغة برنامج عمل واستراتيجيات اللجان الفنية للفترة 2025/2028
وتشمل المداخلات العلمية تقديم مبادرة استشراف الأمن من الغدائي المستدام في تونس وعرض موجز حول المنهجية والقوى المؤثرة والسياقات الجيوسياسية والبيوفيزيائية والسيناريوهات المستقبلية اضافة الى مبادرة تقديم مفهوم الامن والتأمين الغذائي ومقاربة النظام الزراعي الغذائي.
وسيتطرق المؤتمر الى مفهوم الزراعة المستدامة وتطبيقاتها التشغيلية وعرض التوجهات الرئيسية لمذكرة السياسة العامة المنبثقة عن تمرين الاستشراف الى جانب ابراز مساهمة الذكاء الاصطناعي في دعم الامن الغذائي العربي .
