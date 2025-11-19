تطاوين: تواصل حملات التقصي المبكر عن مرض السكري والأمراض غير المعدية طيلة شهر نوفمبر

انتظمت، صباح اليوم الأربعاء، بكل من دار الشباب بمعتمدية تطاوين الجنوبية ومركز الصحة الأساسية بوادي القمح، حملات للتقصي المبكر عن الأمراض غير المعدية، وذلك في إطار الاحتفاء باليوم العالمي لتقصي مرض السكري الذي انطلق في 14 نوفمبر الجاري.



وقال المندوب الجهوي للصحة، عمر بوعون، في تصريح لصحفي وكالة تونس إفريقيا للأنباء، إنّ الإدارة الجهوية للصحة شرعت في هذه الحملات منذ بداية شهر نوفمبر، على أن تتواصل طيلة الشهر، من خلال تنفيذ حملات تقصٍّ في مختلف الدوائر الصحية وخاصة مراكز الرعاية الصحية الأساسية بمختلف مناطق الجهة.



وتقوم الفرق الطبية بإجراء فحوصات شاملة للكشف عن الأمراض غير السارية، بما في ذلك السكري، وارتفاع ضغط الدم، والاضطرابات النفسية، والسمنة، والأورام الخبيثة.وأضاف بوعون أنّ عملية التقصي تعتمد على قياس نسبة السكر في الدم بواسطة التجهيزات المتوفرة، إلى جانب فحص ضغط الدم، مؤكّدًا أن مستوى الوعي الصحي لدى المواطنين سجّل تحسنًا لافتًا مقارنة بالسنوات الماضية، حيث كان اكتشاف الحالات يتم غالبًا في مراحل متقدمة، وهو ما يعكس فعالية هذه الحملات التي تحمل في طياتها أبعادًا توعوية وتحسيسية هامة.وأشار إلى أنّ وزارة الصحة وفّرت، في إطار البرنامج الوطني، الوسائل والتجهيزات اللازمة، إضافة إلى الإمكانيات اللوجستية والبشرية الكفيلة بالوصول إلى المناطق الداخلية النائية، فضلاً عن تنظيم زيارات منزلية لكبار السن غير القادرين على التنقل، كما تم تنفيذ هذه الحملات في معتمدية ذهيبة على أن تتواصل في معتمديات أخرى، علاوة على تخصيص حملات موجّهة لذوي الإعاقة.وأفاد بأن الفرق الصحية سجّلت خلال هذه الأنشطة، إصابة عدد من المواطنين بأمراض مختلفة، لافتًا إلى أنّه يتمّ توجيه المرضى ومتابعتهم إثر الكشف عن إصابتهم، عبر تحديد مواعيد لهم بالعيادات الطبية الخارجية وإجراء تحاليل إضافية عند الاقتضاء بالمخبر المرجعي في المستشفى، مؤكدًا أن العمل متواصل لتعزيز الخدمات الطبية وتنظيمها بصفة أفضل.وأوضح أن تقييم نجاعة هذه الحملات يرتكز على محورين أساسيين، وهما الجانب التوعوي والتثقيفي الذي توفّره هذه الأنشطة للمواطنين، وايضا الكشف المبكر عن أمراض لم تكن معلومة سابقًا، بما يضمن التدخل العلاجي في الوقت المناسب ويحدّ من تعقّد الحالات مستقبلًا.