Babnet   Latest update 22:05 Tunis

تطاوين: تواصل حملات التقصي المبكر عن مرض السكري والأمراض غير المعدية طيلة شهر نوفمبر

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/5bf050c6e27737.94346084_qphmeijnfkolg.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Mercredi 19 Novembre 2025 - 22:05 قراءة: 1 د, 33 ث
      
انتظمت، صباح اليوم الأربعاء، بكل من دار الشباب بمعتمدية تطاوين الجنوبية ومركز الصحة الأساسية بوادي القمح، حملات للتقصي المبكر عن الأمراض غير المعدية، وذلك في إطار الاحتفاء باليوم العالمي لتقصي مرض السكري الذي انطلق في 14 نوفمبر الجاري.

وقال المندوب الجهوي للصحة، عمر بوعون، في تصريح لصحفي وكالة تونس إفريقيا للأنباء، إنّ الإدارة الجهوية للصحة شرعت في هذه الحملات منذ بداية شهر نوفمبر، على أن تتواصل طيلة الشهر، من خلال تنفيذ حملات تقصٍّ في مختلف الدوائر الصحية وخاصة مراكز الرعاية الصحية الأساسية بمختلف مناطق الجهة.

وتقوم الفرق الطبية بإجراء فحوصات شاملة للكشف عن الأمراض غير السارية، بما في ذلك السكري، وارتفاع ضغط الدم، والاضطرابات النفسية، والسمنة، والأورام الخبيثة.

وأضاف بوعون أنّ عملية التقصي تعتمد على قياس نسبة السكر في الدم بواسطة التجهيزات المتوفرة، إلى جانب فحص ضغط الدم، مؤكّدًا أن مستوى الوعي الصحي لدى المواطنين سجّل تحسنًا لافتًا مقارنة بالسنوات الماضية، حيث كان اكتشاف الحالات يتم غالبًا في مراحل متقدمة، وهو ما يعكس فعالية هذه الحملات التي تحمل في طياتها أبعادًا توعوية وتحسيسية هامة.
وأشار إلى أنّ وزارة الصحة وفّرت، في إطار البرنامج الوطني، الوسائل والتجهيزات اللازمة، إضافة إلى الإمكانيات اللوجستية والبشرية الكفيلة بالوصول إلى المناطق الداخلية النائية، فضلاً عن تنظيم زيارات منزلية لكبار السن غير القادرين على التنقل، كما تم تنفيذ هذه الحملات في معتمدية ذهيبة على أن تتواصل في معتمديات أخرى، علاوة على تخصيص حملات موجّهة لذوي الإعاقة.
وأفاد بأن الفرق الصحية سجّلت خلال هذه الأنشطة، إصابة عدد من المواطنين بأمراض مختلفة، لافتًا إلى أنّه يتمّ توجيه المرضى ومتابعتهم إثر الكشف عن إصابتهم، عبر تحديد مواعيد لهم بالعيادات الطبية الخارجية وإجراء تحاليل إضافية عند الاقتضاء بالمخبر المرجعي في المستشفى، مؤكدًا أن العمل متواصل لتعزيز الخدمات الطبية وتنظيمها بصفة أفضل.
وأوضح أن تقييم نجاعة هذه الحملات يرتكز على محورين أساسيين، وهما الجانب التوعوي والتثقيفي الذي توفّره هذه الأنشطة للمواطنين، وايضا الكشف المبكر عن أمراض لم تكن معلومة سابقًا، بما يضمن التدخل العلاجي في الوقت المناسب ويحدّ من تعقّد الحالات مستقبلًا.


   تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 318787


babnet

كل الأخبار...

Toutes les news...
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الأربعاء 19 نوفمبر 2025 | 28 جمادى الأول 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
18:40
17:10
14:49
12:12
07:01
05:31
الرطــوبة:
% 72
Babnet
Babnet21°
16° Babnet
الــرياح:
2.06 كم/س
Babnet
Babnet14°
تونس
Babnet
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
21°-14
22°-12
18°-10
14°-7
16°-12
  • Avoirs en devises
    24599,8

  • (19/11)
  • Jours d'importation
    105
  •              1 € = 3,41637 DT        1$ =2,94704 DT
  • Solde Compte du Trésor   (19/11)   1429,2 MDT
Indicateurs
Babnet #1 in its Category in Tunisia
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 22:05 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :
*.*.*