Babnet   Latest update 17:29 Tunis

نسبة الموقوفين في السّجون تصل إلى أكثر من 40 بالمائة وتفعيل العقوبات البديلة هو الحلّ (مركز الكواكبي ) 

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/6720ad21ed0260.89957343_hokmnfqljepgi.jpg width=100 align=left border=0>
الدكتور في القانون فريد بن جحا
Bookmark article    Publié le Mercredi 19 Novembre 2025 - 16:07 قراءة: 2 د, 36 ث
      
اعتبر مركز الكواكبي للتحولات الديمقراطية أنّ الإيقاف التحفظي يعدّ سببًا رئيسيًا في الاكتظاظ الحادّ بالمؤسسات السجنية، حيث تصل نسبة الموقوفين إلى أكثر من 40 بالمائة من إجمالي نزلاء السجون، حسب ما ورد في ورقة سياسية بعنوان "إصلاح المنظومة الجزائية في تونس بما يضمن حماية الحقوق والحريات"، قدّمها المركز اليوم الأربعاء خلال ندوة للهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب لتقديم "دليل حقوق الموقوفين في تونس".

وفي هذا السياق، أفاد الدكتور في القانون فريد بن جحا في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء، بخصوص تفعيل العقوبات البديلة، بأن تفعيل مبدأ العقوبة البديلة بالشكل المطلوب سيمكّن من تخفيض الاكتظاظ في السجون إلى أكثر من النصف تقريبا نظرا إلى أن أغلب الحالات من الموقوفين أو المسجونين تكون في إطار جنح وقضايا بسيطة قد لا تستوجب في كثير من الأحيان العقاب البدني.



وبيّن بن جحا الذي كان من بين المختصين الذين ساهموا في إعداد "دليل حقوق الموقوفين في تونس"، أنّ القاضي يواجه الكثير من العراقيل تمنعه من تفعيل مبدأ العقوبة البديلة على غرار عراقيل نابعة من النص القانوني ذاته حيث يشترط القانون صنفا معينا من الجرائم ممّا يضيّق المجال أمام القاضي في اختيار أكثر إمكانيات لتفريد العقوبة واختيار العقوبة الملائمة لشخصية مرتكب الجريمة ولملابسات الجريمة وبالتالي كان من الأفضل ان يتاح في كل الجرائم المصنفة كجنح استخدام العقوبة البديلة واللجوء لبدائل التتبع.

وأوضح في هذا الصدد أن المشرّع فرض في تطبيق العقوبات البديلة نقاوة السوابق العدلية وعدم العود، في حين أن بطاقات السوابق العدلية لا تتوفر أمام المحاكم في القضايا الجناحية، حيث أنه بسبب كثرة القضايا فإن وزارة الداخلية لا ترد على المطالب في الوقت المناسب في حين أن البت في القضايا الجناحية يتم بسرعة فالقضية أحياناً لا تتجاوز أسبوعا بين التحقيق والنطق بالحكم، بالإضافة إلى غياب الثقافة القانونية لدى المحكوم الذي لا يعرف ما معنى العقوبة البديلة وبالتالي لا يطلبها وأحيانا يرفضها لانه يرى فيها إهانة لشخصه.

وممّا يعيق كذلك تنفيذ العقوبة البديلة عدم توفر مكاتب مصاحبة في كامل تراب الجمهورية والتي تهتم بالاشراف على مصاحبة المحكوم عليهم بالعقوبة البديلة، فضلا عن غياب نسيج اجتماعي في المؤسسات العمومية يقبل بان يمضي صاحب الجنحة عقوبته البديلة داخلها، بالإضافة إلى تعطل تنفيذ مشروع السوار الألكتروني.
ولاحظ أيضاً انه من بين البدائل للسجن ، توفير فرص إنجاح الصلح بالوساطة في مرحلة النيابة العمومية، حيث يعرض وكيل الجمهورية الصلح بين المُشتَكي والمُشتكى به وإذا وافق المشتكى به تعويض الضّرر فسيقع حفظ الدّعوى أمام وكيل الجمهورية ولا يمر الملف للمحكمة أصلا، مشيرا إلى أن قلة الإطار القضائي وكثرة القضايا وعدم وجود مساعدين لوكيل الجمهورية يساعدون في إبرام الصلح بالوساطة يعيق تنفيذ هذا الإجراء البديل.
وأكد المختص في القانون فريد بن جحا أن تنفيذ العقوبة خارج أسوار السجن له فوائد جمّة على الدولة من بينها التقليص من نفقات المحكوم عليهم في السجن والحد من نسب العود في الجريمة والتقليص من نسب الاكتظاظ، مؤكدا أن التفكير في توفير بدائل أخرى للعقوبات السجنية فإنّ أكثر من نصف القضايا سيقع حلها وسيقع كذلك ضمان تطبيق مبدأ "الحرية هي الأصل" وضمان قرينة البراءة للأشخاص المتورطين في مثل هذه الجرائم.
وفي الاطار ذاته كشف مركز الكواكبي للتحولات الديمقراطية في الورقة السياسية المقدّمة بعنوان "إصلاح المنظومة الجزائية في تونس بما يضمن حماية الحقوق والحريات"، أن عدد السجناء اليوم يناهز 33 ألف سجين أي بمعدل يتجاوز 260 سجينًا لكل 100,000 نسمة، معتبرا أنه "مستوى قياسي لم تعرفه البلاد منذ عقود".


   تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 318773


babnet

كل الأخبار...

Toutes les news...
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الأربعاء 19 نوفمبر 2025 | 28 جمادى الأول 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
18:40
17:10
14:48
12:12
07:01
05:31
الرطــوبة:
% 49
Babnet
Babnet21°
20° Babnet
الــرياح:
6.69 كم/س
Babnet
Babnet14°
تونس
Babnet
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
21°-14
22°-12
17°-12
12°-9
16°-11
  • Avoirs en devises
    24864,2

  • (18/11)
  • Jours d'importation
    106
  •              1 € = 3,41781 DT        1$ =2,94311 DT
  • Solde Compte du Trésor   (18/11)   1429,2 MDT
Indicateurs
Babnet #1 in its Category in Tunisia
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 17:29 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :
*.*.*