Babnet   Latest update 17:29 Tunis

مدنين: حركية هامة بالميناء التجاري بجرجيس ودخول نشاط تصدير الجبس الحجري وتوريد حجر الرخام

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/5b8535fdb73669.99023735_lejmhgpkfionq.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Mercredi 19 Novembre 2025 - 16:56 قراءة: 1 د, 38 ث
      
يشهد الميناء التجاري بجرجيس حركية تجارية هامة، خاصة بدخول انشطة جديدة منها تصدير الجبس الحجري لاول مرة من الميناء وانطلاق توريد حجر الرخام بعد دخول وحدة صناعية لقصّ الرخام بالمنطقة الصناعية بتاجرة بمدنين، التي مكنت من استقبال بواخر للرخام ستعطي اضافة هامة لنشاط الميناء وستعزز وتنوع مجالات عمله وخاصة نشاط تصدير الملح السائب والجبس السائب والمعلب، وفق مدير الميناء التجاري بجرجيس انيس الزناد.
واضاف الزناد، لصحفية "وات" على هامش حفل انتظم يوم امس الثلاثاء لاعلان انطلاق استغلال الجرار البحري الجديد بالميناء، انه تم منذ انطلاق نشاط الجبس الحجري، تصدير 5 بواخر، مشيرا الى الافاق الهامة التى سيفتحها نشاط توريد حجر الرخام وما سيدخله من حركية بالميناء باستقبال بواخر في المجال انطلقت حاليا بباخرة على ان تبلغ باخرتين او ثلاث بواخر في السنة، مرجحا تطور هذا النشاط.
واعتبر مدير مجمع استغلال الجبس والمواد الانشائية بتطاوين (احد المصدرين عبر الميناء) حافظ الحمامي، ان الميناء التجاري يكتسي اهمية هامة، حيث يؤمن تصدير نحو 60 بالمائة من انتاج المصدرين من الجبس الخام والجبس المصنع، مشيرا الى امكانية تعزيزه في الفترة المقبلة بعد انجاز مشروع جهر الميناء الذي سيتيح فرصة ادخال بواخر كبرى تخفض كلفة الكراء وتعطي قدرة تنافسية هامة بين الدول المصدرة لهذه المادة، مبرزا ان انتاج المصدرين من الجبس يصدر نحو السوق الافريقية وقد انفتح مؤخرا على الاسواق الاوروبية.

ولفت المصدر ذاته، الى اشكال الحاويات التي لا يوفرها الميناء التجاري بجرجيس (متوفرة في صفاقس ورادس بالعاصمة)، يفرض عليهم كلفة اضافية في النقل البري، مطالبا بضرورة ابرام عقود مع الشركات البحرية المعروفة في مجال الحاويات، لتمكينهم من تسهيلات للانتصاب في الميناء.

يذكر ان عملية جهر الميناء مبرمجة للسداسي الثاني من سنة 2026 لحل مشكل الترسبات التي يعاني منها، حيث شملته اخر عملية جهر سنة 2017، لتبلغ دراسات جهره للسنة المقبلة اشواطا متقدمة، الى جانب استثمارات هامة تم صرفها بالميناء قاربت 80 مليون دينار منذ سنة 2016، مكنت من انجاز عدة مشاريع ساهمت في تطوير الميناء وتحسينه وفي جعله منصة لوجستية استراتيجية في الجنوب التونسي، بما يقوم به من نشاط تجاري سواء على مستوى حركة البضائع او السفن او حركة المسافرين.


   تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 318788


babnet

كل الأخبار...

Toutes les news...
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الأربعاء 19 نوفمبر 2025 | 28 جمادى الأول 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
18:40
17:10
14:48
12:12
07:01
05:31
الرطــوبة:
% 49
Babnet
Babnet21°
20° Babnet
الــرياح:
6.69 كم/س
Babnet
Babnet14°
تونس
Babnet
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
21°-14
22°-12
17°-12
12°-9
16°-11
  • Avoirs en devises
    24864,2

  • (18/11)
  • Jours d'importation
    106
  •              1 € = 3,41781 DT        1$ =2,94311 DT
  • Solde Compte du Trésor   (18/11)   1429,2 MDT
Indicateurs
Babnet #1 in its Category in Tunisia
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 17:29 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :
*.*.*