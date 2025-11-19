Babnet   Latest update 14:20 Tunis

الترجي الرياضي: اصابة عضلية لكايتا وراحة ب21 يوما

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/691dc39d7a7401.33979703_kopihnjgeqfml.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Mercredi 19 Novembre 2025 - 14:17
      
اعلن الترجي الرياضي التونسي اليوم الاربعاء ان الفحوصات الطبية التي خضع لها الظهير الايمن ابراهيما كايتا اكدت تعرضه لإصابة عضلية خلال مشاركته مع منتخب بلاده الموريتاني.

واضاف الترجي الرياضي عبر صفحته الرسمية على شبكة التواصل الاجتماعي ان كايتا سيركن إلى راحة مدّتها 21 يومًا، على أن يخضع لاحقًا لفحوصات مراقبة لتحديد موعد عودته إلى التدريبات الجماعية.



يذكر ان فريق باب سويقة يفتتح يوم السبت القادم مشواره في دور المجموعات لكاس رابطة ابطال افريقيا بمواجهة الملعب المالي بملعب حمادي العقربي برادس انطلاقا من الساعة الخامسة مساء (س17).


