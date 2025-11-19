Babnet   Latest update 14:20 Tunis

العاب التضامن الاسلامي - مروى البراهمي تتوج بذهبية رمي الصولجان لصنف آف 32

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/691db6bc3ba137.68361777_jligmoqkphefn.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Mercredi 19 Novembre 2025 - 13:20 قراءة: 0 د, 33 ث
      
أحرزت البطلة البارلمبية مروى البراهمي الميدالية الذهبية لمنافسات رمي الصولجان لفئة آف 32 محققة رمية قدرها 25.79م اليوم الاربعاء ضمن منافسات الدورة السادسة لالعاب التضامن الاسلامي المقامة حاليا بالعاصمة السعودية الرياض.

وارتفعة حصيلة المشاركة التونسية الى 13 ميدالية موزعة بين 3 ذهبية و3 فضية و7 برونزية.



وجاءات الميداليات الذهبية بواسطة اسراء بالطيب (كاراتي) وجميلة بولكباش (سباحة) ومروى البراهمي (رمي الصولجان، اختصاص بارلمبي) في حين عادت الميداليات الفضية الى كل من وفاء محجوب (كاراتي) وياسين بن عباس (سباحة) وجميلة بولكباش (سباحة). اما الميداليات البرونزية، فقد آلت لثلاثي الجودو اميمة البديوي وأريج عقاب وسوار الذوادي اضافة الى محمد أمين الزغلامي ومعتز العيفوي (تايكواندو) والمنذر المجادي وآية الدريدي (الووشو كونغ فو) .

ر-امين


