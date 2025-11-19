وفد من رواد الأعمال من الهند في زيارة استكشافية لفرص الإستثمار في تونس

زار وفد من روّاد الأعمال من الهند، قاده القنصل الفخري لجمهورية تونس في ولاية كارناتاكا، شابينا سلطانة، وبمرافقة المستثمر الصناعي الهندي، أكشاي تولسيان، وكالة النهوض بالصناعة والتجديد أمس، الثلاثاء.



وتمحور اللقاء مع مسؤولي الوكالة حول عدة مواضيع تعلّقت بمناخ الأعمال في تونس، والإصلاحات الهادفة لتعزيز التنافسية في القطاع الصناعي، فضلا عن الحوافز والمزايا الإمتيازات المسندة لمشاريع الإستثمار. وتمّ عرض القطاعات الواعدة والكفاءات التونسية باعتبارها عناصر قوة مهمّة للمستثمرين الدوليين.



من جانبه، عبر تولسيان، عن اهتمام خاص بتقييم إمكانية تطوير مشروع في مجال الطاقة الشمسية، وهو استثمار طموح من شأنه أن يوفر نحو 600 موطن شغل.من جهتهم، أكد المسؤولين بوكالة النهوض بالصناعة والتجديد، بالمناسبة، استعداد الوكالة التام لمرافقة المستثمر في مختلف مراحل دراسة المشروع وإنجازه.واستقبل المسؤولين عن الهيئة التونسية للإستثمار، بدورهم، الوفد الهندي، يوم 17 نوفمبر 2025، وأتاح اللقاء إبراز التقدم، الذي تحقق للإستثمارات الهندية، مؤخرا، في عدّة قطاعات ناشئة في تونس.وجدد الطرفان، في هذا الصدد، رغبتهما في تعزيز التعاون الإقتصادي الثنائي، واتفقا على مواصلة تبادل المعلومات المتعلّقة بمجالات الإستثمار المحتملة، بهدف تشجيع مزيد من حضور الشركات الهندية في تونس.وأكدت الهيئة التونسية للإستثمار، في السياق ذاته، إلتزامها بتعزيز الشراكات ودعم الروابط الإستثمارية بين تونس والهند.