قبلي: تنفيذ وقفة احتجاجية في قطاع النقل العمومي

نفذ إطارات واعوان الشركة الجهوية للنقل، صباح اليوم الاربعاء، وقفة احتجاجية امام مقر الإدارة الجهوية للشركة بقبلي، للمطالبة بالعمل على حل الإشكاليات التي يعيشها القطاع وخاصة منها النقص الفادح في عدد الحافلات.



وأوضح الكاتب العام المساعد للاتحاد الجهوي للشغل المسؤول عن القطاع العام عبد الجليل بوعزة لصحفي "وات" ان هذا التحرك الاحتجاجي، ينتظم عقب حمل الشارة الحمراء لمدة أسبوع من قبل الاعوان الى جانب توجيه مراسلات للشركة الجهوية للنقل بقابس التي تتبعها وكالات النقل بقبلي، وتوجيه مراسلات لكل من السلط الجهوية ووزارة النقل دون تسجيل تفاعل مع المطالب المرفوعة وخاصة منها تعزيز الاسطول الذي يحتوي حاليا على 12 حافلة فقط يتم استغلالها لتامين كافة سفرات النقل التلمذي ونقل المواطنين، وفق قوله.









واضاف ان العدد الأدنى من الحافلات الذي يجب توفره لضمان حسن تسيير هذه السفرات لا يجب ان يقل عن 26 حافلة، وهو ما تسبب في تأخر عملية نقل التلاميذ من والى مؤسساتهم التربوية عديد المرات واثر على سير العملية التربوية وفاقم من حالة الاحتقان الاجتماعي، على حد تعبيره.

وأكد بوعزة العزم على مواصلة المطالبة بحل اشكاليات قطاع، مشيرا الى انه يقع الاعداد لتنفيذ يوم غضب جهوي امام مقر الولاية، داعيا الاطراف المعنية الى التدخل العاجل قصد تجاوز هذه الإشكاليات والاستجابة لتطلعات أهالي الجهة والعاملين في القطاع وعلى راسها احداث شركة جهوية للنقل بقبلي