ميزانية 2026: زيادة بنسبة 8.75 بالمائة في ميزانية وزارة الصحة
انطلقت، صباح اليوم الأربعاء، جلسة عامة مشتركة بمجلس نواب الشعب لمناقشة مهمة وزارة الصحة لسنة 2026، وذلك بحضور وزير الصحة.
وقد ضبطت نفقات مهمة الصحة في حدود 4.350 م د مقابل 4000 م د سنة 2025، بزيادة قدرها 350 م د أي بنسبة 8.75 بالمائة، دون اعتبار الموارد الذاتية.
وتتوزع نفقات مهمة الصحة كما يلي:
* 2,860,500 ألف دينار لنفقات التأجير
* 680,400 ألف دينار لنفقات التسيير
* 29,100 ألف دينار لنفقات التدخل
* 780,000 ألف دينار لنفقات الاستثمار
التجهيزات والرقمنةتسعى الوزارة، وفق التقرير المشترك بين لجنة الصحة وشؤون المرأة والأسرة والشؤون الاجتماعية وذوي الإعاقة بالبرلمان ولجنة الخدمات والتنمية الاجتماعية بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم، إلى اقتناء تجهيزات صحية متطورة وتوزيعها على مختلف الولايات، مع تعزيزها بمتطلبات الرقمنة.
المستشفى الرقميوأشار التقرير إلى أن تونس دخلت مرحلة جديدة عبر مشروع المستشفى الرقمي، الأول من نوعه في البلاد، والذي مكّن من:
* تقديم خدمات الطب عن بُعد في 22 مستشفى جهويا
* تغطية 4 اختصاصات طبية
* ربط 31 مستشفى بخدمات التصوير الطبي عن بعد
هذا المشروع ساهم في توفير خدمات عالية الجودة بأقل كلفة، وإرساء الإنصاف التكنولوجي بين الجهات.
ضمان الأمن الصحي والدوائيتعمل الوزارة على تعزيز الأمن الصحي والدوائي من خلال:
* دخول الوكالة الوطنية للدواء ومواد الصحة حيّز النشاط منذ جانفي 2025
* وضع الاستراتيجية الدوائية الوطنية بالتعاون مع مجلس الأمن القومي
* محاربة الاحتكار والفساد
* تطوير السياحة الصحية والاستشفائية
* تسريع نسق المشاريع المعطلة وإطلاق مشاريع جديدة
الوقاية والصحة العامةفي إطار ميزانية 2026، سيتم التركيز على:
* تعزيز الوقاية، خصوصا:
* التلاقيح بكلفة 55 م د
* مقاومة مرض السل وداء الكلب بكلفة 21.7 م د
* إعداد برامج توعوية إعلامية حول الوقاية من التدخين والإدمان
* مراقبة المواد الغذائية والمنتجات وحفظ الصحة والمحيط
* دعم برامج التكوين للتأقلم مع التحولات التكنولوجية
* تأمين السيولة اللازمة للصيدلية المركزية التونسية
الموارد البشريةفي إطار دعم الموارد البشرية الصحية:
* تم ترسيم 4000 خطة
* منها 3850 لفائدة الهياكل الصحية العمومية
* و150 لفائدة المؤسسات العمومية ذات الصبغة غير الإدارية
* سيقع تسوية وضعية حوالي 1000 خطة من عملة الحضائر
