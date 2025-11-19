ميزانية 2026: زيادة بنسبة 8.75 بالمائة في ميزانية وزارة الصحة

انطلقت، صباح اليوم الأربعاء، جلسة عامة مشتركة بمجلس نواب الشعب لمناقشة مهمة وزارة الصحة لسنة 2026، وذلك بحضور وزير الصحة.







التجهيزات والرقمنة



المستشفى الرقمي



ضمان الأمن الصحي والدوائي



الوقاية والصحة العامة



الموارد البشرية



وقد ضبطت نفقات مهمة الصحة في حدودمقابلسنة 2025، بزيادة قدرهاأي بنسبة، دون اعتبار الموارد الذاتية.وتتوزع نفقات مهمة الصحة كما يلي:لنفقات التأجيرلنفقات التسييرلنفقات التدخللنفقات الاستثمارتسعى الوزارة، وفق التقرير المشترك بين لجنة الصحة وشؤون المرأة والأسرة والشؤون الاجتماعية وذوي الإعاقة بالبرلمان ولجنة الخدمات والتنمية الاجتماعية بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم، إلى اقتناء تجهيزات صحية متطورة وتوزيعها على مختلف الولايات، مع تعزيزها بمتطلبات الرقمنة.وأشار التقرير إلى أن تونس دخلت مرحلة جديدة عبر مشروع، الأول من نوعه في البلاد، والذي مكّن من:* تقديم خدمات الطب عن بُعد في* تغطية* ربطبخدمات التصوير الطبي عن بعدهذا المشروع ساهم في توفير خدمات عالية الجودة بأقل كلفة، وإرساء الإنصاف التكنولوجي بين الجهات.تعمل الوزارة على تعزيز الأمن الصحي والدوائي من خلال:* دخولحيّز النشاط منذ جانفي 2025* وضعبالتعاون مع مجلس الأمن القومي* محاربة الاحتكار والفساد* تطوير السياحة الصحية والاستشفائية* تسريع نسق المشاريع المعطلة وإطلاق مشاريع جديدةفي إطار ميزانية 2026، سيتم التركيز على:* تعزيز الوقاية، خصوصا:بكلفة* مقاومةبكلفة* إعداد برامج توعوية إعلامية حول الوقاية من التدخين والإدمان* مراقبة المواد الغذائية والمنتجات وحفظ الصحة والمحيط* دعم برامج التكوين للتأقلم مع التحولات التكنولوجية* تأمين السيولة اللازمة للصيدلية المركزية التونسيةفي إطار دعم الموارد البشرية الصحية:* تم* منهالفائدة الهياكل الصحية العمومية* ولفائدة المؤسسات العمومية ذات الصبغة غير الإدارية* سيقعمن عملة الحضائر