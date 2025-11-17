تصفيات كأس إفريقيا للأمم 2027: سحب القرعة يوم 19 ديسمبر المقبل

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/CAF-logo.jpg width=100 align=left border=0>

أعلنت الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم، اليوم الاثنين بالقاهرة، أن حفل سحب القرعة الخاصة بتصفيات النسخة 36 من كأس إفريقيا للأمم 2027 سيُجرى يوم 19 ديسمبر المقبل.



النهائيات في كينيا وتنزانيا وأوغندا





ستقام نهائيات كأس إفريقيا للأمم 2027 في كينيا وتنزانيا وأوغندا، وهي البلدان نفسها التي استضافت خلال شهر أوت الماضي بطولة إفريقيا للاعبين المحليين.





تركيبة التصفيات: 13 مجموعة

ستُقسّم المنتخبات المشاركة في التصفيات إلى 13 مجموعة تضم كل واحدة ثلاثة أو أربعة منتخبات.



* يتأهّل إلى النهائيات متصدّرو المجموعات الـ13،

* إضافة إلى أفضل ثلاثة منتخبات في المركز الثاني بين جميع المجموعات.



مباريات فاصلة لتحديد بقية المقاعد

سيخوض أصحاب المراكز الثانية المتبقّين مباريات فاصلة ذهاباً وإياباً لحسم المقاعد النهائية المؤهِّلة إلى كان 2027.



انطلاق التصفيات في مارس 2026

تستهل التصفيات منافساتها خلال مارس 2026 بإجراء أول جولتين.

