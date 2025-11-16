Babnet   Latest update 20:57 Tunis

بن عروس: الملتقى الجهوي الثاني للتربية الملائمة وبيداغوجية دعم تلاميذ صعوبات التعلم في المؤسسات التربوية

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/6412d6518412d4.88673037_fjnohpkeiqlmg.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Dimanche 16 Novembre 2025 - 20:08
      
احتضن المركز الثقافي والرياضي للشباب ببن عروس اليوم الأحد، فعاليات النسخة الثانية للملتقى الجهوي للتربية الملائمة وبيداغوجية الدعم والعلاج لتلاميذ صعوبات التعلم في المؤسسات التربوية، الذي انتظم ببادرة من المندوبية الجهوية للمرأة والاسرة والطفولة، بالشراكة مع المندوبية الجهوية للتربية ببن عروس والمركز التونسي للكتاب.

 وأكدت المساعدة البيداغوجية بالمندوبية الجهوية للمرأة ببن عروس نجاة مفتاح في مداخلتها بعنوان "صعوبات الأطفال ذوي اضطرابات التوحد في الدمج برياض الأطفال" أهمية تلقي المربين المتعاملين مع اطفال التوحد وذوي اضطرابات التعلم بالمؤسسات التربوية وخاصة منها رياض الأطفال لدورات تكوينية تمكنهم من التعرف على المفاهيم الأساسية وكيفية التعامل العلمي والبيداغوجي مع هذه الفئة.



وتطرقت الى الصعوبات التي تتعرض اليها الاسر الى جانب المؤسسات التربوية في التعامل مع هذه الفئة وهوما يتطلب، وفق تقديرها، تضافر جهود مختلف الأطراف المعنية لإنجاح دمج هذه الفئة انطلاقا منذ مرحلة ما قبل الدراسة أي مراحل رياض الأطفال باعتبارها مرحلة مهمة في ادماجهم ونجاحهم.
 وقالت نجاة مفتاح ان دمج أطفال التوحد وذوي اضطرابات التعلم ضروري ويحتاج الى فهم في التعامل مع هذه الفئة التي لها عدة إمكانيات ومهارات هامة إضافة الى انهم متفوقون في عدة مجالات شرط توفر الظروف الملائمة لهم.
  وأضافت ان عدم القدرة على التعامل مع أطفال التوحد او ذوي اضطرابات التعلم بالشكل العلمي البيداغوجي الصحيح سيزيد من تعميق معاناة هذه الفئة وسيخلق حالة من الضغط لدى المدرسين واسرهم.
  وتخلل هذه التظاهرة التي حضرها مجموعة من المختصين في الشأن التربوي والنفسي، مجموعة مداخلات تمحورت أساسا حول "دور طب الموازاة في علاج الاضطرابات السلوكية" و"حلول بيداغوجية لاضطرابات التعلم من التعليم الى المرافقة والدعم" و"طرق وأساليب التدريس، الابداع الموجه الى تلاميذ ذوي اضطرابات التعلم المدرسية "و"صعوبات دمج أطفال التوحد برياض الأطفال في تونس من وجهة نظر مربيهم".
يذكر ان اضطراب التعلم لا يعتبر إعاقة عقلية ولا جسدية كما لا يعكس مقدار ذكاء الطفل وهو اضطراب يؤثر على قدرة الفرد على اكتساب المهارات الاكاديمية واستخدامها مثل القراءة والحساب وعلى انجاز مهمة ما واستخدام مهارات معينة خاصة في المدرسة.


