هيئة السلامة الصحية للمنتجات الغذائية تحجز نحو 68 طناً من المواد الفاسدة وتغلق عدداً من المحلات والمطاعم

نفّذت الهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية حملات رقابية مكثّفة بعدد من الولايات خلال الأسبوع الثاني من شهر نوفمبر، شملت تونس وزغوان وصفاقس والمنستير ونابل وجندوبة، وأسفرت عن حجز حوالي 68 طناً و88 لتراً من المواد الفاسدة وغير المطابقة، إضافة إلى غلق مطاعم ومحلات لعدم احترامها شروط السلامة، وفق بلاغ صادر عن الهيئة.



زغوان



تونس



المنستير



صفاقس



نابل



جندوبة



التأكيد على مواصلة الرقابة



رصدت فرق المراقبة داخل مطعم ذي صبغة اجتماعية كمية منوالمثبت خطره على صحة المستهلك، ليتمالموزعة وطنياً والمقدّرة بـ، مع استكمال إجراءات الإتلاف والتتبّع القانوني للشركة المعنية.حجزت الفرق الرقابية أكثر منبسبب ظهور علامات فساد وسوء التخزين.كما تم ضبطداخل محل عشوائي، إضافة إلىالمصنوع بمياه غير آمنة، معبينها مطاعم ومقاهٍ ومحلات تعليب مأكولات.أسفرت عمليات المراقبة عن حجز حلوياتتحتوي على ملونات محجّرة مثل، إضافة إلى مئات القطع منغير المرخّص في مكوناتها، ليتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.تم حجزلوجود حشرة السوس، و، ولانتهاء الصلوحية، وذلك بعد تسجيل عدة مخالفات خلال عمليات التفقد.جرى الكشف عن مستودع يستغل بطريقة غير قانونية فيفي ظروف تفتقر لأدنى مقومات السلامة، ليتم حجزمجهولة المصدر.كما تميفتقر لشروط الصحة، وحجزغير المطابقة.بالتنسيق مع فرقة الإرشاد الحدودي بطبرقة، تم حجزالمعدّة للتهريب، والمخزّنة في ظروف غير ملائمة داخل أكياس غير مخصّصة للأغذية.شدّدت الهيئة على مواصلة حملاتها المكثفة بكامل تراب الجمهورية، مؤكدة عدم التردد في اتخاذ الإجراءات القانونية ضد كل من يعرّض صحة المستهلك للخطر، وداعية المهنيين إلى الالتزام بالممارسات الجيدة لسلامة الأغذية وفق التراتيب النافذة.