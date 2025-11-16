هيئة السلامة الصحية للمنتجات الغذائية تحجز نحو 68 طناً من المواد الفاسدة وتغلق عدداً من المحلات والمطاعم
نفّذت الهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية حملات رقابية مكثّفة بعدد من الولايات خلال الأسبوع الثاني من شهر نوفمبر، شملت تونس وزغوان وصفاقس والمنستير ونابل وجندوبة، وأسفرت عن حجز حوالي 68 طناً و88 لتراً من المواد الفاسدة وغير المطابقة، إضافة إلى غلق مطاعم ومحلات لعدم احترامها شروط السلامة، وفق بلاغ صادر عن الهيئة.
زغوان
رصدت فرق المراقبة داخل مطعم ذي صبغة اجتماعية كمية من معجون الطماطم غير المطابق والمثبت خطره على صحة المستهلك، ليتم سحب كامل الدفعة الموزعة وطنياً والمقدّرة بـ 42 طناً، مع استكمال إجراءات الإتلاف والتتبّع القانوني للشركة المعنية.
تونسحجزت الفرق الرقابية أكثر من 3 أطنان من الفلفل الأحمر المخلل و20 طناً من الزيتون الأخضر بسبب ظهور علامات فساد وسوء التخزين.
كما تم ضبط 642 كلغ من الدجاج المذبوح و40 كلغ من كبد وقلب الدجاج داخل محل عشوائي، إضافة إلى 367 كلغ من مواد غذائية غير صالحة و88 لتراً من ماء الورد والزهر المصنوع بمياه غير آمنة، مع غلق 11 محلاً بينها مطاعم ومقاهٍ ومحلات تعليب مأكولات.
المنستيرأسفرت عمليات المراقبة عن حجز حلويات منتهية الصلوحية ومهرّبة تحتوي على ملونات محجّرة مثل E102 وE131، إضافة إلى مئات القطع من المصاصات والعلكة غير المرخّص في مكوناتها، ليتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
صفاقستم حجز 250 كلغ من الكاكاوية لوجود حشرة السوس، و145 كلغ من الكاكاوية المطحونة، و50 كلغ من جوز الهند لانتهاء الصلوحية، وذلك بعد تسجيل عدة مخالفات خلال عمليات التفقد.
نابلجرى الكشف عن مستودع يستغل بطريقة غير قانونية في ذبح الدواجن في ظروف تفتقر لأدنى مقومات السلامة، ليتم حجز 460 كلغ من الدجاج المذبوح عشوائياً و7 كلغ من الكبدة مجهولة المصدر.
كما تم غلق محل لصنع الحلويات يفتقر لشروط الصحة، وحجز 506 كلغ من حلويات “البجاوية” غير المطابقة.
