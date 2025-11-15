صفاقس: تدشين قاعة مخصّصة للطلبة المصابين بمرض السكري بكلية الحقوق بصفاقس

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/6918c5ade45ed7.19868945_mliopqfekjngh.jpg width=100 align=left border=0>

بمناسبة اليوم العالمي للسكري، دُشنت، أمس الجمعة، بكلية الحقوق بصفاقس، قاعة مخصّصة للطلبة المصابين بمرض السكري بعد تجهيزها وإعادة تجديدها، وذلك بالشراكة بين نادي ليونس طينة، وكلية الحقوق بصفاقس، علما أنّها الأولى من نوعها في الوسط الجامعي بتونس، وفق رئيس لجنة الإعلام والإتصال بنادي ليونس طينة صفاقس، حافظ الهنتاتي.



من جهته، قال كاتب عام جامعة صفاقس، لطفي السلامي، إن "البرنامج الذي أعدته جامعة صفاقس بالشراكة مع نادي ليونس طينة صفاقس في إطار الإحتفال باليوم العالمي للسكري، يترجم الدور الإجتماعي الذي تضطلع به جامعة صفاقس، ويؤكد انفتاحها على محيطها، كما يهدف إلى تعزيز الوعي بأهمية الكشف المبكر عن مرض السكري والتحكم فيه، ويعكس التزام جامعة صفاقس بالمساهمة في تحسين الصحة العامة للمجتمع".





واحتفلت جامعة صفاقس باليوم العالمي للسكري بإنارة مقر رئاسة الجامعة باللون الأزرق (رمز التوعية بالسكري)، ونشر 20 لافتة توعوية في العديد من الكليات والمعاهد، وإطلاق حملة واسعة للفحص والتقصي المبكر لمرض السكري في 19 مؤسسة جامعية، مع توزيع أكثر من 1500 شريط فحص ومشاركة العشرات من الممرضين.