Babnet   Latest update 20:04 Tunis

صفاقس: تدشين قاعة مخصّصة للطلبة المصابين بمرض السكري بكلية الحقوق بصفاقس

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/6918c5ade45ed7.19868945_mliopqfekjngh.jpg width=100 align=left border=0>
صورة توضيحية
Bookmark article    Publié le Samedi 15 Novembre 2025 - 19:44 قراءة: 0 د, 45 ث
      
بمناسبة اليوم العالمي للسكري، دُشنت، أمس الجمعة، بكلية الحقوق بصفاقس، قاعة مخصّصة للطلبة المصابين بمرض السكري بعد تجهيزها وإعادة تجديدها، وذلك بالشراكة بين نادي ليونس طينة، وكلية الحقوق بصفاقس، علما أنّها الأولى من نوعها في الوسط الجامعي بتونس، وفق رئيس لجنة الإعلام والإتصال بنادي ليونس طينة صفاقس، حافظ الهنتاتي. 

من جهته، قال كاتب عام جامعة صفاقس، لطفي السلامي، إن "البرنامج الذي أعدته جامعة صفاقس بالشراكة مع نادي ليونس طينة صفاقس في إطار الإحتفال باليوم العالمي للسكري،  يترجم الدور الإجتماعي الذي تضطلع به جامعة صفاقس، ويؤكد انفتاحها على محيطها، كما يهدف إلى تعزيز الوعي بأهمية الكشف المبكر عن مرض السكري والتحكم فيه، ويعكس التزام جامعة صفاقس بالمساهمة في تحسين الصحة العامة للمجتمع".

واحتفلت جامعة صفاقس باليوم العالمي للسكري بإنارة مقر رئاسة الجامعة باللون الأزرق (رمز التوعية بالسكري)، ونشر 20 لافتة توعوية في العديد من الكليات والمعاهد، وإطلاق حملة واسعة للفحص والتقصي المبكر لمرض السكري في 19 مؤسسة جامعية، مع توزيع أكثر من 1500 شريط فحص ومشاركة العشرات من الممرضين.


   تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 318546


babnet

كل الأخبار...

Toutes les news...
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
السبت 15 نوفمبر 2025 | 24 جمادى الأول 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
18:42
17:12
14:51
12:11
06:57
05:27
الرطــوبة:
% 56
Babnet
Babnet28°
20° Babnet
الــرياح:
1.03 كم/س
Babnet
Babnet14°
تونس
Babnet
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
28°-14
30°-16
23°-17
21°-15
19°-12
  • Avoirs en devises
    24904,5

  • (14/11)
  • Jours d'importation
    106
  •              1 € = 3,41600 DT        1$ =2,94290 DT
  • Solde Compte du Trésor   (14/11)   996,2 MDT
Indicateurs
Babnet #1 in its Category in Tunisia
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 20:04 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :
*.*.*