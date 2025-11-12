Babnet   Latest update 22:11 Tunis

انتقال رئاسة النجم الساحلي الى فؤاد قاسم بعد استقالة زبير بية

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/6914e77652b4b2.22375216_fojinlhkegpmq.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Mercredi 12 Novembre 2025 - 20:59 قراءة: 0 د, 20 ث
      
افاد النجم الساحلي في بلاغ مساء الاربعاء انتقال رئاسة الجمعية بصفة الية الى نائب الرئيس فؤاد قاسم وذلك عقب استقالة زبير بية وعدم ورود اي تراجع عن هذه الاستقالة خلال المدة القانونية المنصوص عليها بالنظام الاساسي للجمعية.
وسيتولى فؤاد قاسم رئاسة النجم الساحلي خلال الفترة النيابية المتبقية عملا بمقتضيات الفصل 48 من النظام الاساسي .
كما تم تعيين احمد القفصي نائبا للرئيس طبقا لمقتضيات نفس الفصل.



   تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 318378


babnet

كل الأخبار...

Toutes les news...
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الأربعاء 12 نوفمبر 2025 | 21 جمادى الأول 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
18:43
17:14
14:52
12:10
06:55
05:25
الرطــوبة:
% 82
Babnet
Babnet25°
17° Babnet
الــرياح:
2.06 كم/س
Babnet
Babnet15°
تونس
Babnet
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
25°-15
26°-15
27°-15
27°-17
29°-17
  • Avoirs en devises
    25099,9

  • (12/11)
  • Jours d'importation
    107
  •              1 € = 3,41026 DT        1$ =2,94980 DT
  • Solde Compte du Trésor   (12/11)   747,3 MDT
Indicateurs
Babnet #1 in its Category in Tunisia
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 22:11 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :
*.*.*