انتقال رئاسة النجم الساحلي الى فؤاد قاسم بعد استقالة زبير بية

افاد النجم الساحلي في بلاغ مساء الاربعاء انتقال رئاسة الجمعية بصفة الية الى نائب الرئيس فؤاد قاسم وذلك عقب استقالة زبير بية وعدم ورود اي تراجع عن هذه الاستقالة خلال المدة القانونية المنصوص عليها بالنظام الاساسي للجمعية.

وسيتولى فؤاد قاسم رئاسة النجم الساحلي خلال الفترة النيابية المتبقية عملا بمقتضيات الفصل 48 من النظام الاساسي .

كما تم تعيين احمد القفصي نائبا للرئيس طبقا لمقتضيات نفس الفصل.





