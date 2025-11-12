توقيع برنامج تعاون ثنائي بين وزارة الشؤون الثقافية ووزارة الثقافة الرومانية

في إطار دعم العلاقات الثقافية وتطوير التعاون الثنائي بين الجمهورية التونسية ورومانيا، وقّعت وزيرة الشؤون الثقافية أمينة الصرارفي ووزير الثقافة الروماني أندراش إيشتفان ديمتر، اليوم الأربعاء، على برنامج التعاون الثقافي بين الوزارتين، وكان ذلك بحضور سفير رومانيا لدى الجمهورية التونسية وعدد من اطارات الوزارة.

ويهدف هذا البرنامج، وفق بلاغ لوزارة الشؤون الثقافية، إلى تعزيز التبادل الثقافي والفني والعلمي بين البلدين، وتكريس قيم الصداقة والتعاون المتبادل، بما ينسجم مع العلاقات التاريخية المتميزة التي تجمع الشعبين التونسي والروماني.





ويشمل البرنامج مجالات متعددة من التعاون الثقافي والفني، حيث اتفق الطرفان على دعم مشاركة الفنانين في المهرجانات الفلكلورية والأنشطة التراثية التي تُنظم في كلا البلدين، وتشجيع التبادل بين الباحثين والمختصين في مجالات الفنون الشعبية والإثنوغرافيا والموسيقى والرقص. كما تم الاتفاق على تطوير التعاون في مجالات المسرح والفنون الركحية من خلال تنظيم ورشات تكوين مشتركة وتبادل النصوص والوثائق المسرحية، فضلا عن دعم الإنتاج السينمائي المشترك والمشاركة المتبادلة في المهرجانات السينمائية.ويمتد التعاون كذلك إلى مجالات الفنون التشكيلية والمعارض عبر تبادل الفنانين وتنظيم الإقامات الفنية المشتركة، إلى جانب تعزيز الشراكة في مجال الكتاب والمكتبات من خلال المشاركة في المعارض الدولية وتبادل الخبرات والنماذج الجيدة بين المكتبات الوطنية. كما يولي البرنامج اهتماما خاصا بالتراث الثقافي المادي وغير المادي، وذلك من خلال تبادل الدراسات العلمية والمعلومات وتنسيق الجهود لحماية هذا الموروث الثمين وصونه لفائدة الأجيال القادمة.وفي كلمتها، أكدت وزيرة الشؤون الثقافية أمينة الصرارفي أن توقيع هذا البرنامج يجسّد عمق الروابط الثقافية بين تونس ورومانيا، ويترجم الإرادة المشتركة في بناء جسور تعاون متينة قائمة على الاحترام المتبادل والانفتاح الثقافي، معتبرة أن الثقافة تظل أداة فعالة لتعزيز التقارب بين الشعوب.كما شددت الوزيرة على أن هذا التعاون سيفتح آفاقًا جديدة أمام المبدعين والمؤسسات الثقافية في كلا البلدين من خلال تبادل الخبرات وتنفيذ مشاريع مشتركة في مجالات الفنون والتراث والسينما والموسيقى.من جهته، عبّر أندراش إيشتفان ديمتر عن سعادته بهذا التوقيع، مؤكدا أن تونس شريك أساسي لرومانيا في المنطقة المغاربية، وأن هذا البرنامج يعكس رغبة صادقة في الارتقاء بالعلاقات الثنائية إلى مستوى أوثق، عبر مشاريع ملموسة تُسهم في إبراز التنوع الثقافي والثراء الإبداعي لكلا الشعبين.