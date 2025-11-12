بيت الحكمة ينظم ندوة دولية يومي 20 و 21 نوفمبر حول التثاقف العربي الاسباني

ينظم بيت الأدب بالمجمع التونسي للعلوم والآداب والفنون "بيت الحكمة" يومي 20 و21 نوفمبر 2025 بمقره بقرطاج، ندوة دولية بعنوان "بحوث ومناقشات وتأملات حول التثاقف العربي الإسباني"، بمشاركة نخبة من الباحثين والجامعيين من تونس والجزائر وإسبانيا وفرنسا.



تتوزع الندوة على خمس جلسات علمية تتناول مختلف أوجه التفاعل والتأثير المتبادل بين الثقافتين العربية والإسبانية عبر التاريخ.



الجلسة الأولى: الصليب والهلال – آثار النزاع في البحر الأبيض المتوسط



الجلسة الثانية: الأندلس الإسلامية في الأدب الكوني



الجلسة الثالثة: التثاقف العلمي والتقني في الأندلس



الجلسة الرابعة: الفكر الديني في الأندلس الإسلامية



الجلسة الختامية: الأندلس في الشعر العربي



تضم الجلسةتتناول مواضيع منها:* الأسرى الإسبان خلال حملات بجاية (1555)،* هروب الجنود نحو بلاد المغرب إلى حصن العرائش،* شهادات فراي فرانسيسكو خيمينيز في "يوميات تونس"،* "المساعدة كفضاء للوساطة الثقافية: مستشفى الرهبان الثلاثة بالجزائر ومهمة فرانسيسكو خيمينيز (1718-1720)"،* "صور متوسطية: نزاع وحوار وتثاقف في صور موانئ شمال إفريقيا"،* "أحداث 1534-1535 في تونس في المراجع المحلية: بناء السرد التاريخي"،* وتُختتم الجلسة بمداخلة حول "نقل الثقافة، نقل اللغة في البحر الأبيض المتوسط".تضم الجلسة أربع مداخلات تبحث في:* "دفاعاً عن تعايش مشترك على النمط الأندلسي: بقايا طوباوية عبد العزيز قاسم"،الأليف*، وهما: “بحثاً عن ابن رشد” و“ابن خاقان البخاري يموت في متاهته”"،* "صدى مأساة الأندلسيين عند علي اللواتي وهاينريش هينتزه"،* "سرفانتس وأصدقاؤه وتونس: تجارب وأوهام".تتناول مداخلات الجلسة محاور متعددة من أبرزها:* "ابن رشد: المبادئ الأساسية والمثل العليا"،* "النباتات المشتركة بين ابن الجزار القيرواني والعلماء الأندلسيين"،* و"بعض الموارد التقنية الإسبانية والأندلسية في تونس".تركز هذه الجلسة على:* "أثر التصوف الأندلسي في التصوف المسيحي الإسباني (القرن 13 – 16)"،* "الحكم الأموي وتمرد الفقهاء في قرطبة: مسألة الشرعية السياسية في الحضارة الإسلامية"،* "رحلة فرانسيسكو كوديرا إلى تونس والمخطوطات الأندلسية"،* وتُختتم بمداخلة حول "من القيروان إلى غرناطة: نساء بني زيري في إفريقية والأندلس (القرن 11)".تُخصص الجلسة الختامية لبحثمن خلال مداخلات حول:* "صورة الأندلس في الشعر العربي الحديث"،* "الموشح الأندلسي: النشأة والخصائص"،* "آثار الحضارة الأندلسية في الشعر العربي الحديث"،* "الثنائية اللغوية وثقافة السلام والتسامح"،* و"الموسيقى الأندلسية: منظور تاريخي وموسيقي".وتؤثث الجلسات مُداخلات لعدد من الجامعيين من تونس والجزائر واسبانيا وفرنسا من اختصاصات متنوعة.