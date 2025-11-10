Babnet   Latest update 17:09 Tunis

وقفة لاتحاد طلبة تونس أمام وزارة التربية للتنديد بقرار إلغاء التربصات للسنة الثانية على التوالي لطلبة شعبة التربية والتعليم

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/6912071250c872.64451486_oinfeljhgkqmp.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Lundi 10 Novembre 2025 - 16:37 قراءة: 1 د, 18 ث
      
نفذ الاتحاد العام لطلبة تونس اليوم الاثنين، وقفة احتجاجية أمام وزارة التربية، تنديدا بقرار وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بالتنسيق مع وزارة التربية القاضي بشأن إلغاء التربصات لطلبة شعبة التربية والتعليم للسنة الثانية على التوالي.

وبين عضو المكتب التنفيذي للاتحاد العام لطلبة تونس، المكلف بالقطاعات محمد علي بن خالد في تصريح لـ/وات/، أن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تراجعت عن تأمين صرف مستحقات متفقدي التربية الذين يقومون بتأطير الطلبة وهو ما أدى إلى تعطيل سير التربصات وتعويضها بنظام التقييم القائم على دراسة حالة كمادة، داعيا إلى ضرورة تدخل وزارة التربية بما أن سلك المتفقدين تابع لها.

واعتبر أن المراوحة بين الجانب النظري والعمل الميداني مهم جدا لضمان حسن استعداد طلبة شعبة التربية والتعليم للاستعداد للحياة المهنية كأساتذة تعليم ابتدائي.

ويُنظم التربص عادة كل سداسي لفائدة طلبة السنتين الثانية والثالثة في شعبة علوم التربية والتعليم، ولمدة أسبوعين داخل المدارس العمومية ويؤمن هذه التربصات متفقدون بيداغوجيون.
وأكد عضو المكتب التنفيذي أن طلبة شعبة التربية والتعليم ينفذون منذ أسبوعين إضرابا عاما وطنيا في جميع المعاهد الحاضنة لهذه الشعبة ووقفات احتجاجية أمام المندوبيات الجهوية للتربية إلى حين الاستجابة الفعلية لمطالبهم والجلوس على طاولة الحوار.
وقال إن وزارة التربية كانت قد وعدتهم السنة الفارطة بإيجاد حلول إلا أنها تنصلت من مسؤولياتها ولم يجر طلبة شعبة التربية والتعليم للسنة الثانية على التوالي اي تربص.
وعبر الطلبة المشاركون في هذه الوقفة الاحتجاجية، عن مخاوفهم من حرمانهم من حقهم في العمل والإنتداب، خاصة وأن هذا التربص تدرجه وزارة التربية ضمن الشروط الضرورية لممارسة العمل كأساتذة تعليم ابتدائي.
يذكر أن المعاهد الحاضنة لشعبة التعليم والتربية كانت قد أصدرت منذ السنة الفارطة بلاغات موجهة للطلبة تقضي بتأجيل التربصات الميدانية.


   تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 318230


babnet

كل الأخبار...

Toutes les news...
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الاثنين 10 نوفمبر 2025 | 19 جمادى الأول 1447
عيد الشجرة
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
18:45
17:16
14:53
12:10
06:52
05:23
الرطــوبة:
% 56
Babnet
Babnet22°
21° Babnet
الــرياح:
3.09 كم/س
Babnet
Babnet16°
تونس
Babnet
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
22°-16
22°-14
24°-14
25°-15
27°-15
  • Avoirs en devises
    24950,8

  • (07/11)
  • Jours d'importation
    107
  •              1 € = 3,40583 DT        1$ =2,95825 DT
  • Solde Compte du Trésor   (07/11)   694,5 MDT
Indicateurs
Babnet #1 in its Category in Tunisia
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 17:09 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :
*.*.*