وقفة لاتحاد طلبة تونس أمام وزارة التربية للتنديد بقرار إلغاء التربصات للسنة الثانية على التوالي لطلبة شعبة التربية والتعليم

نفذ الاتحاد العام لطلبة تونس اليوم الاثنين، وقفة احتجاجية أمام وزارة التربية، تنديدا بقرار وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بالتنسيق مع وزارة التربية القاضي بشأن إلغاء التربصات لطلبة شعبة التربية والتعليم للسنة الثانية على التوالي.



وبين عضو المكتب التنفيذي للاتحاد العام لطلبة تونس، المكلف بالقطاعات محمد علي بن خالد في تصريح لـ/وات/، أن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تراجعت عن تأمين صرف مستحقات متفقدي التربية الذين يقومون بتأطير الطلبة وهو ما أدى إلى تعطيل سير التربصات وتعويضها بنظام التقييم القائم على دراسة حالة كمادة، داعيا إلى ضرورة تدخل وزارة التربية بما أن سلك المتفقدين تابع لها.





واعتبر أن المراوحة بين الجانب النظري والعمل الميداني مهم جدا لضمان حسن استعداد طلبة شعبة التربية والتعليم للاستعداد للحياة المهنية كأساتذة تعليم ابتدائي.



ويُنظم التربص عادة كل سداسي لفائدة طلبة السنتين الثانية والثالثة في شعبة علوم التربية والتعليم، ولمدة أسبوعين داخل المدارس العمومية ويؤمن هذه التربصات متفقدون بيداغوجيون.

وأكد عضو المكتب التنفيذي أن طلبة شعبة التربية والتعليم ينفذون منذ أسبوعين إضرابا عاما وطنيا في جميع المعاهد الحاضنة لهذه الشعبة ووقفات احتجاجية أمام المندوبيات الجهوية للتربية إلى حين الاستجابة الفعلية لمطالبهم والجلوس على طاولة الحوار.

وقال إن وزارة التربية كانت قد وعدتهم السنة الفارطة بإيجاد حلول إلا أنها تنصلت من مسؤولياتها ولم يجر طلبة شعبة التربية والتعليم للسنة الثانية على التوالي اي تربص.

وعبر الطلبة المشاركون في هذه الوقفة الاحتجاجية، عن مخاوفهم من حرمانهم من حقهم في العمل والإنتداب، خاصة وأن هذا التربص تدرجه وزارة التربية ضمن الشروط الضرورية لممارسة العمل كأساتذة تعليم ابتدائي.

