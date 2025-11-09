Babnet   Latest update 19:46 Tunis

بطولة القسم الوطني "أ" للكرة الطائرة... النجم الساحلي يعزز صدارته للمجموعة الثانية

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/6910e07249e587.11746142_glmnjpqokfieh.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Dimanche 09 Novembre 2025 - 19:35 قراءة: 1 د, 41 ث
      
فاز النجم الساحلي على جمعية اتصالات صفاقس بثلاثة أشواط لصفر (25-16، 25-19، 25-19)، في المباراة التي دارت اليوم الأحد بقاعة صفاقس، في ختام منافسات الجولة الرابعة من بطولة القسم الوطني "أ" للكرة الطائرة ضمن المجموعة الثانية.

وبهذا الفوز، عزز النجم الساحلي مركزه في صدارة المجموعة الثانية برصيد 12 نقطة، فيما ظلت جمعية اتصالات صفاقس في أسفل الترتيب إلى جانب فتح حمام الأغزاز دون رصيد.



نتائج المجموعة الثانية

الأحد 9 نوفمبر 2025 – قاعة الرائد البجاوي بصفاقس

* جمعية اتصالات صفاقس – النجم الساحلي 0-3

السبت 8 نوفمبر 2025 – قاعة غلالة

* نادي حمام الأنف – النادي الصفاقسي 2-3

الجمعة 7 نوفمبر 2025 – قاعة الرائد البجاوي بصفاقس

* اتحاد النقل الصفاقسي – فتح حمام الأغزاز 3-1

الترتيب – المجموعة الثانية

| الترتيب | الفريق | النقاط | المقابلات |
| ------- | ------------------ | ------ | --------- |
| 1 | النجم الساحلي | 12 | 4 |
| 2 | اتحاد النقل بصفاقس | 9 | 4 |
| 3 | النادي الصفاقسي | 8 | 4 |
| 4 | نادي حمام الأنف | 4 | 4 |
| 5 | اتصالات صفاقس | 0 | 3 |
| 6 | فتح حمام الأغزاز | 0 | 3 |

نتائج المجموعة الأولى

السبت 8 نوفمبر 2025

* في قاعة الزواوي: الترجي الرياضي – الزيتونة الرياضية 3-0
* في قاعة الدخلاوي سيدي بوسعيد: سعيدية سيدي بوسعيد – مولدية بوسالم 2-3
* في قاعة عيسى بن نصر قليبية: النادي الأولمبي القليبي – مستقبل المرسى 3-2

الترتيب – المجموعة الأولى

| الترتيب | الفريق | النقاط | المقابلات |
| ------- | ------------------ | ------ | --------- |
| 1 | الترجي الرياضي | 12 | 4 |
| 2 | مولدية بوسالم | 8 | 4 |
| 3 | الأولمبي القليبي | 5 | 3 |
| 4 | سعيدية سيدي بوسعيد | 4 | 3 |
| 5 | مستقبل المرسى | 4 | 4 |
| 6 | الزيتونة الرياضية | 0 | 4 |


   تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 318183


babnet

كل الأخبار...

Toutes les news...
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الأحد 09 نوفمبر 2025 | 18 جمادى الأول 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
18:45
17:17
14:54
12:10
06:51
05:22
الرطــوبة:
% 88
Babnet
Babnet21°
17° Babnet
الــرياح:
4.12 كم/س
Babnet
Babnet14°
تونس
Babnet
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
21°-14
23°-17
23°-15
24°-15
24°-15
  • Avoirs en devises
    24950,8

  • (07/11)
  • Jours d'importation
    107
  •              1 € = 3,40583 DT        1$ =2,95825 DT
  • Solde Compte du Trésor   (07/11)   749,8 MDT
Indicateurs
Babnet #1 in its Category in Tunisia
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 19:46 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :
*.*.*