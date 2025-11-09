بطولة القسم الوطني "أ" للكرة الطائرة... النجم الساحلي يعزز صدارته للمجموعة الثانية
فاز النجم الساحلي على جمعية اتصالات صفاقس بثلاثة أشواط لصفر (25-16، 25-19، 25-19)، في المباراة التي دارت اليوم الأحد بقاعة صفاقس، في ختام منافسات الجولة الرابعة من بطولة القسم الوطني "أ" للكرة الطائرة ضمن المجموعة الثانية.
وبهذا الفوز، عزز النجم الساحلي مركزه في صدارة المجموعة الثانية برصيد 12 نقطة، فيما ظلت جمعية اتصالات صفاقس في أسفل الترتيب إلى جانب فتح حمام الأغزاز دون رصيد.
نتائج المجموعة الثانيةالأحد 9 نوفمبر 2025 – قاعة الرائد البجاوي بصفاقس
* جمعية اتصالات صفاقس – النجم الساحلي 0-3
السبت 8 نوفمبر 2025 – قاعة غلالة
* نادي حمام الأنف – النادي الصفاقسي 2-3
الجمعة 7 نوفمبر 2025 – قاعة الرائد البجاوي بصفاقس
* اتحاد النقل الصفاقسي – فتح حمام الأغزاز 3-1
الترتيب – المجموعة الثانية| الترتيب | الفريق | النقاط | المقابلات |
| ------- | ------------------ | ------ | --------- |
| 1 | النجم الساحلي | 12 | 4 |
| 2 | اتحاد النقل بصفاقس | 9 | 4 |
| 3 | النادي الصفاقسي | 8 | 4 |
| 4 | نادي حمام الأنف | 4 | 4 |
| 5 | اتصالات صفاقس | 0 | 3 |
| 6 | فتح حمام الأغزاز | 0 | 3 |
نتائج المجموعة الأولىالسبت 8 نوفمبر 2025
* في قاعة الزواوي: الترجي الرياضي – الزيتونة الرياضية 3-0
* في قاعة الدخلاوي سيدي بوسعيد: سعيدية سيدي بوسعيد – مولدية بوسالم 2-3
* في قاعة عيسى بن نصر قليبية: النادي الأولمبي القليبي – مستقبل المرسى 3-2
الترتيب – المجموعة الأولى| الترتيب | الفريق | النقاط | المقابلات |
| ------- | ------------------ | ------ | --------- |
| 1 | الترجي الرياضي | 12 | 4 |
| 2 | مولدية بوسالم | 8 | 4 |
| 3 | الأولمبي القليبي | 5 | 3 |
| 4 | سعيدية سيدي بوسعيد | 4 | 3 |
| 5 | مستقبل المرسى | 4 | 4 |
| 6 | الزيتونة الرياضية | 0 | 4 |
