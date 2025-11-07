Babnet   Latest update 21:04 Tunis

جلسة عمل بوزارة الفلاحة حول اجرءات تيسير ترويج المنتجات الفلاحية

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/690e414d7c4599.65745856_gfiepljkhqnom.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Vendredi 07 Novembre 2025 - 19:57 قراءة: 1 د, 14 ث
      
أكد كاتب الدّولة المكلف بالمياه،حمادي الحبيب،  أن تحقيق الأمن الغذائي الوطني والإدارة الرّشيدة لمختلف المواسم الفلاحيّة يمرّ عبر دعم الفلاح وتسهيل عمله، مع ضمان التّنسيق المحكم بين مختلف أجهزة الرّقابة لتأمين مسالك التّوزيع ومكافحة الاحتكار، في كنف احترام القانون وحماية المصلحة العّامة.
كما شدد  خلال جلسة عمل مشتركة انعقدت الجمعة وجمعت ممثلين عن وزارة الفلاحة والموارد المائيّة والصيد البحري ووزارات  التّجارة وتنمية الصّادرات و الداخليّة و الماليّة،  على  أهميّة اعتماد مقاربة تشاركيّة بين الوزارات المعنية لتوحيد الإجراءات، وتبنّي رؤية عملية تضمن استدامة المنظومة الفلاحية وتثمين مجهودات الفلاحين في مختلف الجهات، تترجم عمليا على أرض الواقع وانطلاقا من الأسبوع المقبل، وفق بلاغ صادر عن وزارة الفلاحة.
وقد خُصّصت هذه الجلسة، التي تندرج في اطار  توجيهات  رئيس الجمهوريّة الرّامية إلى دعم الفلاّحين وتذليل الصّعوبات التّي تعترضهم في مختلف مراحل الإنتاج والتّرويج،   للنّظر في الإجراءات الكفيلة والعمليّة لتيسير عمليّة ترويج المنتجات الفلاحيّة (قوارص وتمور وزيتون ورمان وتفاح) وتجاوز العراقيل الإداريّة واللّوجستيّة التّي يواجهها الفلاحون، مع ضمان النّجاعة الرّقابيّة والتصدّي لمختلف أشكال المضاربة والاحتكار.

وتطرّقت الجلسة إلى ثلاثة محاور رئيسية لاسيما تذليل الصّعوبات أمام الفلاّحين عبر تبسيط إجراءات التنقّل وتسويق المنتوجات، ومراجعة بعض التّرتيبات الإداريّة التّي تُثقل كاهلهم،  وكذلك تسهيل عمليّة التّخزين لحفظ المنتجات وضمان جودتها. 

كما تدارس الحاضرون، في هذه الجلسة  ملف تيسير إجراءات خلاص الآداءات ومكافحة التهرّب الضريبي، بما يضمن التوازن بين التحفيز على الإنتاج واحترام الواجبات الجبائية، حسب البلاغ.
وأكدوا بالمناسبة  ضرورة تأمين عمليّة التّزوّد بالمنتجات الفلاحيّة في أفضل الظّروف، وضمان انسيابيّة عمّليات النّقل والتّخزين والتّسويق، بما يساهم في إنجاح المواسم الفلاحيّة والحفاظ على استقرار الأسعار في السّوق الدّاخليّة.


   تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 318095


babnet

كل الأخبار...

Toutes les news...
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الجمعة 07 نوفمبر 2025 | 16 جمادى الأول 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
18:47
17:19
14:56
12:10
06:49
05:20
الرطــوبة:
% 68
Babnet
Babnet23°
19° Babnet
الــرياح:
2.57 كم/س
Babnet
Babnet15°
تونس
Babnet
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
23°-15
25°-15
21°-14
23°-17
22°-14
  • Avoirs en devises
    24950,8

  • (07/11)
  • Jours d'importation
    107
  •              1 € = 3,40583 DT        1$ =2,95825 DT
  • Solde Compte du Trésor   (07/11)   749,8 MDT
Indicateurs
Babnet #1 in its Category in Tunisia
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 21:04 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :
*.*.*