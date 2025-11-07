Babnet   Latest update 21:04 Tunis

الفيفا يحدد مواعيد سحب قرعة ملحق كأس العالم 2026

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/649c162775e384.95102689_plheijofngqmk.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Vendredi 07 Novembre 2025 - 19:42
      
أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم /فيفا/ اليوم الجمعة أن سحب قرعة ملحق كأس العالم 2026، وملحق التصفيات الأوروبية سيجرى يوم العشرين من نوفمبر الجاري، بمقر الفيفا في مدينة زيوريخ السويسرية.

وأكد الاتحاد الدولي لكرة القدم في بيان نشر عبر موقعه الرسمي، أن القرعة ستبدأ بملحق كأس العالم تليها قرعة الملحق الأوروبي، لحسم مقاعد المنتخبات المشاركة في نهائيات النسخة المحدثة لكأس العالم 2026 في كندا والولايات المتحدة والمكسيك التي تشهد مشاركة 48 منتخبا.

وتأهل حتى الآن 28 منتخبا إلى المرحلة النهائية، بينما تستعد 14 دولة أخرى ثلاث منها من اتحاد كونكاكاف والمنتخبات الإفريقية والآسيوية وكاليدونيا الجديدة و11 منتخبا من الاتحاد الأوروبي للتأهل عبر التصفيات القارية خلال هذا الشهر.


وستلعب في بطولة ملحق الفيفا أربعة منتخبات غير مصنفة في نصف النهائي يتأهل منها منتخبان لمواجهة منتخبين مصنفين في النهائي حيث يضمن الفائزان مقعدين في النهائيات.
أما الملحق الأوروبي، فيشارك فيه 12 منتخبا من وصيفي المجموعات بالإضافة إلى أفضل أربعة منتخبات من تصنيف دوري الأمم، حيث ستوزع المنتخبات الـ16 على أربعة مسارات.
وستلعب المباريات بنظام خروج المغلوب من مباراة واحدة لتحديد المنتخبات الأربعة المتبقية التي ستكمل عقد المنتخبات المشاركة من أوروبا في نهائيات البطولة.
ويأتي هذا الموعد بعد يومين فقط من انتهاء جولة المباريات الدولية في نوفمبر 2025 التي يتوقع أن تشهد تحديد المزيد من المنتخبات المتأهلة لنهائيات كأس العالم.


*.*.*