سفارة الجمهورية التونسية بطوكيو تنظم حصة تذوق لزيت الزيتون التونسي

نظمت سفارة الجمهورية التونسية بالعاصمة اليابانية طوكيو، اليوم الخميس، حصة تذوق لعينات من زيت الزيتون التونسي، وذلك في اطار أنشطتها الترويجية لهذا المنتج لدى اوساط الاعمال اليابانية والمستهلك الياباني بصفة عامة.وتهدف هذه التظاهرة، وفق ما ورد بالصفحة الرسمية للسفارة على موقع التواصل الاجتماعي 'فايسبوك' الى مزيد الترويج للخصائص المميزة لزيت الزيتون التونسي ولجودته العالية وفوائده الصحية التي تشكل سر ثراء التراث الغذائي والثقافي التونسي.وقد تم بالمناسبة اعداد اطباق تونسية تقليدية متنوعة باستعمال زيت الزيتون تحت عنوان "زيت الزيتون التونسي ...اكتشف طعم التميز " الى جانب توزيع مطوية باللغتين الانجليزية واليابانية تتضمن وصفات لاكلات تونسية تقليدية اصلية من اجل تشجيع الحاضرين على اقتناء واستهلاك المنتوجات التونسية.