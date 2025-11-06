Babnet   Latest update 15:19 Tunis

بن عروس: افتتاح موسم جني الزيتون وسط توقعات بإنتاج 20 ألف طن من الزيتون

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/5dd914acb9ea32.73756651_ioeqhgfmknljp.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Jeudi 06 Novembre 2025
      
اعطى والي  بن عروس عبد الحميد بوقديدة، اليوم الأربعاء، إشارة انطلاق  موسم جني الزيتون بالجهة، من ضيعة خاصة بمنطقة اوزرة من معتمدية مرناق وسط توقعات بإنتاج اكثر من 20 الف طن من الزيتون، أي ما يعادل انتاج 4217 طنا من الزيت.

 وأكد رئيس قسم الإرشاد والنهوض بالإنتاج الفلاحي بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية عز الدين القريوي في تصريح  لـصحفية "وات"، أن إنتاج زيت الزيتون خلال الموسم الحالي سيسجل وفق التقديرات الأولية، تطورا هاما يصل إلى 56 بالمائة مقارنة بالموسم المنقضي، وأنّ المساحات المخصصة لزراعة الزيتون بالجهة تبلغ 7937 هكتارا ، توجد 73 بالمائة منها بمنطقة مرناق و18 بالمائة بالمحمدية، في حين تتوزع بقية المساحات على منطقة فوشانة وبعض المناطق الأخرى.

وأبرز عز الدين القريوي أنّ المصالح المختصة بالإدارة الجهوية للتنمية الفلاحية ببن عروس، قدرت الإنتاج الجملي لزيتون المائدة بالجهة، والذي يتوزع على مساحة 286 هكتارا للموسم الحالي ب1100 طن، واضاف ان الحاجيات من اليد العاملة قدرت بنحو 250 الف يوم عمل أي ما يعادل 2500 موطن شغل موسمي وبمعدل جني 80 كلغ في اليوم للعامل الواحد.

وأشار إلى وجود 9 معاصر ببن عروس بطاقة تحويل 1180 طنا في اليوم، وبطاقة خزن تبلغ 8400 طن.

وبين انّ اللجنة الجهوية لمتابعة موسم الزيتون نظمت عدة زيارات ميدانية يومي 24 و25 سبتمبر المنقضي المنقضي لعدة معاصر بالجهة للوقوف على مدى جاهزيتها ومدى تطبيقها للإجراءات والتوصيات وتجاوز النقائص التي تم تسجيلها خلال الموسم الفارط    
  واكد والي الجهة بالمناسبة، على ضرورة تكاثف مجهودات جميع الهياكل المعنية لتوفير الظروف الملائمة لضمان حسن سير عمليات الجني والتجميع، مشيرا الى أهمية تقديم الدعم اللازم للفلاحين وأصحاب المعاصر لانجاج الموسم الحالي.


