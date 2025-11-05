Babnet   Latest update 19:20 Tunis

مدنين: معتمدية جربة أجيم ترتقي الى المرتبة الرابعة في مؤشر التنمية الجهوية

<img src=http://www.babnet.net/images/1a/ajimkerba.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Mercredi 05 Novembre 2025 - 18:33
      
ارتقت معتمدية جربة أجيم من ولاية مدنين الى مرتبة الرابعة جهويا في مؤشر التنمية الجهوية إثر تحسّن عدة مؤشرات بها، متقدّمة بـ3 درجات عن ترتيبها السابق لسنة 2021 (المرتبة السابعة)، وفق ما تم إعلانه في جلسة عمل انعقدت أمس الثلاثاء، وخصّصت لمتابعة الوضع التنموي بمعتمدية أجيم ونسق تقدم المشاريع بها.

واستعرضت، الجلسة المنعقدة باشراف والي مدنين وليد الطبوبي، تقدم 42 مشروعا في اطوار مختلفة من الانجاز منها 8 مشاريع في طور الانجاز، و11 مشروعا في مرحلة طلب العروض، و21 مشروعا في طور الدراسة، ومشروعان اثنان لم ينطلقا بعد بسبب عدم توفر الاعتمادات.



وتوزّعت هذه المشاريع قطاعيا بين البريد من خلال تهيئة مكتب بريد بمنطقة القرع واخر بقلالة، وبناء مكتب بريد بالمثانية وهي في طور اسكتمال الدراسة تقرّر بشانها ضبط اجال محددة لانجازها، بالإضافة إلى 14 مشروعا ضمن برنامج التنمية المندمجة باعتمادات جملية بلغت 7 ملايين دينار، منها 9 مشاريع انجزت بالكامل مثل سوق الدواب، وسوق السمك، وقاعة عروض، وتهيئة وتعبيد عدد من الطرقات ومن المفترقات، وتهيئة ملعب بقلالة، وتعشيب ملعب حي بالقرع، ومشروعان اثنان بصدد طلب العروض من بينهما تهيئة الفسحة الشاطئية الشيخ يحيى الدار البيضاء، ومشروعان اخران في طور الدراسة من بينهما تهيئة مسلخ بلدي.
وفي مجال الصحة، يتواصل تقييم العروض لتهيئة وتوسيع مركز الصحة الاساسية بقلالة وتحويله الى صنف 4 لتنطلق الاشغال قريبا بكلفة قدرها 466 الف دينار بما يمكن من توفير عيادات خارجية وخدمات الاشعة ومخبر وطبيب أسنان، إضافة إلى مشروع لبناء مستشفى محلي بأجيم حيث تم توفير الارض وادرج المشروع ضمن المخطط الخماسي وتمت احالته على وزارة الصحة لانجازه خارج المخطط، وفق المدير الجهوي للصحة الذي اشار الى ضرورة تعزيز الاطار الطبي وشبه الطبي بمراكز الصحة الاساسية بمعتمدية جربة أجيم لتأمين عيادات طبية على امتداد الاسبوع.
وفي قطاع الجسور والطرقات، استأثرت وضعية البطاحات بالاهتمام لمزيد تحسين خدماتها وتفادي اشكالات الضغط المسجلة خلال الصائفة المنقضية، حيث ذكر المدير الجهوي للتجهيز والإسكان بمخرجات جلسة عقدت مؤخرا مع وزير التجهيز، وأقرت موافقة وزارة المالية رصد اعتماد قدره 45 مليون دينار لتحسين اسطول البطاحات واقتناء بطاح جديد بطاقة استيعاب قدرها 80 سيارة بما يتطلب أشغال جهر وصيانة للمرافئ، الى جانب اختيار مكتب دراسات للاختبار  ولتجديد كلّي لبطاحي أوليس وميناننكس، مع الانطلاق قريبا في أشغال اصلاح بطاح الجرف.
وأكد المدير الجهوي للتجهيز  تقدم مشروع مضاعفة الطريق الرومانية الرابطة بين جربة وجرجيس بنسبة 74 بالمائة بكلفة جملية بلغت 60 مليون دينار، مشيرا إلى وجود عدة مشاريع لتهيئة مسالك وطرقات ضمن الصيانة الدورية.
وفي مجال مياه الشرب، كشفت رئيسة إقليم الشركة التونسية لاستغلال وتوزيع المياه أنه من المبرمج حفر بئر بمنطقة قلالة للترفيع في كمية المياه المنتجة من محطة قلالة، مع مواصلة تجديد القنوات، وتغيير العدادات  في انتظار انجاز مشروع توسعة محطة تحلية مياه البحر بمزراية، والرفع من طاقة انتاجها الى 75 الف متر مكعب في اليوم بعد توفير التمويل اللازم.
وتتواصل دراسة احداث منطقة سقوية بالمياه المعالجة بمنطقة مزران مع تنظيم أيام تحسيسية موجّهة للمواطنين للتشجيع والتعريف بالاجراءات المعتمدة، وطرق تثمين مياه محطة التطهير بأجيم التي تعتمد على المعالجة الثلاثية مع تطويرها باعتماد تقنية متطورة بالاشعة فوق البنفسجية.
وفي المجال الثقافي يتواصل انجاز مبيت ايكولوجي بدار الثقافة أجيم بالشراكة مع البلدية، والذي سيمكن من استضافة فنانين واحتضان تربصات وحلقات تكوين، باعتبار أن عدم توفر اقامة لايوائهم ما فتئ يمثّل إشكالا أمام المهرجانات ومختلف التظاهرات الثقافية بالمعتمدية.
ومثّلت الجلسة، التي تواصلت لعدة ساعات، مناسبة للدعوة الى التفكير في جعل هذه المعتمدية غير الفندقية منطقة سياحية في تصوّر جديد يعتمد على الايواء البديل، وجعلها وجهة سياحية ايكولوجية خاصة وانها تحتوي مواقع طبيعية جميلة لا تزال بكرا، وعدة معالم تراثية توفر مسلكا سياحيا مهما سيتعزز اكثر بتثمين هذا التراث، على غرار مبادرة لابناء المنطقة بالخارج ستنطلق قريبا وتتمثّل في احداث مركز للتراث الاباضي في جامع ولحي.


