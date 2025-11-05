Babnet   Latest update 19:20 Tunis

هيئة السجون والإصلاح تنفي ما يروج حول تدهور الحالة الصحية لبعض المساجين نتيجة الإضراب عن الطعام

Publié le Mercredi 05 Novembre 2025 - 18:05
      
نفى الناطق الرسمي باسم الهيئة العامة للسجون والإصلاح رمزي الكوكي، اليوم الأربعاء، ما روجته بعض مواقع التواصل الاجتماعي، حول تدهور الحالة الصحية لبعض المساجين نتيجة الإضراب عن الطعام، موكدا أن حالتهم "عادية ومستقرة"، تبعا لما أثبتته الفحوصات الطبية والمعاينات المجراة من طرف الإطارات الطبية وشبه الطبية بصفة يومية ومستمرة.

وكانت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، حملت السلطتين التنفيذية والقضائية، في بيان أصدرته اليوم الأربعاء، "المسؤولية الكاملة" عن سلامة جوهر بن مبارك القيادي بجبهة الخلاص الوطني (المعارضة)، الذي ينفذ "إضرابا وحشيا" عن الطعام، مطالبة "بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الموقوفين في القضايا ذات الطابع السياسي، وتمكينهم من محاكمة علنية تتوفر فيها كل شروط المحاكمة العادلة، ومن حقهم في الرعاية الصحية واحترام كرامتهم الإنسانية داخل أماكن الاحتجاز"، وفق تعبيرها.



وأفاد الكوكي في تصريحه لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، بأن المتابعات الحينية من طرف الأعوان المباشرين بالوحدات السجنية، أثبتت جميعها أن الإضرابات عن الطعام "لا تكتسي أية صبغة جدية"، خاصة "بعد ثبوت تناول الطعام من قبل بعض المضربين الذي يروج أنهم يخوضون إضرابا وحشيا".

وأكد حرص الهيئة العامة للسجون والإصلاح، على تمتيع كافة المساجين بالرعاية الصحية اللازمة وبحقوقهم المخولة لهم قانونا، على قدم المساواة وطبقا للإجراءات المعمول بها، مشيرا إلى أن الهيئة العامة شرعت في القيام بالتتبعات العدلية طبق القانون ضد كل من تعمد نشر أخبار ومعطيات مغلوطة في هذا الإطار، وتدعو الى النأي بها عن جميع التجاذبات مهما كانت طبيعتها أو مصدرها.

يذكر أن جبهة الخلاص الوطني، كانت أعلنت عن تنفيذ القيادي بالجبهة جوهر بن مبارك والقيادي في حركة النهضة سيد الفرجاني، (المتهمين في قضية التآمر على أمن الدولة) إضرابا عن الطعام منذ يوم 27 أكتوبر الفارط، قبل أن يعلن بن مبارك عن دخوله في "إضراب وحشي" عن الطعام والماء والدواء ابتداء من يوم 29 أكتوبر 2025.


الأربعاء 05 نوفمبر 2025 | 14 جمادى الأول 1447
