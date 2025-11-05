قائمة لاعبات المنتخب التونسي لكاس افريقيا للامم للرقبي السباعي للسيدات بكينيا يومي 15 و16 نوفمبر

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/690b3a0a246be8.07458030_phignfejqoklm.jpg width=100 align=left border=0>

أعلن المدرب الفرنسي للمنتخب التونسي للرقبي السباعي للسيدات أرنو لوبير، اليوم الأربعاء 5 نوفمبر 2025، عن القائمة الرسمية للاعبات اللواتي سيشاركن في كأس إفريقيا للأمم المقرر إقامتها في كينيا يومي 15 و16 نوفمبر الجاري.



قائمة اللاعبات:





زهرة الشتيوي – نور عياري – حبيبة اللافي – زهرة هداجي – رنيم مدوري – لمياء ملوح – سماح لحول – أريج مبارك – ياسمين القربي – آلاء حيدري – ياسمين الجلاصي – إسلام وايلي.





وتقود اللاعبة لمياء ملوح زميلاتها خلال هذه المشاركة القارية التي تأتي بعد تسعة تربصات إعدادية أجراها المنتخب بين شهري جوان ونوفمبر 2025.



المجموعات وبرنامج البطولة

تُقام النهائيات بمشاركة 12 منتخبًا موزعة على أربع مجموعات تضم كل واحدة ثلاثة منتخبات:



* المجموعة الأولى: جنوب إفريقيا – زيمبابوي – الموريس.

* المجموعة الثانية: كينيا – غانا – كوت ديفوار.

* المجموعة الثالثة: أوغندا – زامبيا – بوركينا فاسو.

* المجموعة الرابعة: تونس – مصر – مدغشقر.



ويتأهل صاحبا المركزين الأول والثاني من كل مجموعة إلى الدور ربع النهائي.



تحضيرات وخبرة قارية

من المنتظر أن يشد المنتخب التونسي الرحال إلى كينيا يوم 12 نوفمبر استعدادًا لانطلاق المنافسات.

ويُذكر أن المنتخب التونسي للسيدات سبق أن تُوّج باللقب القاري سنة 2012 بالمغرب، فيما احتضنت تونس البطولة خمس مرات أعوام 2013 و2017 و2019 و2022 و2023.



ويُعوَّل على هذه المشاركة لتأكيد الحضور التونسي ضمن النخبة القارية في الرقبي النسائي وتعزيز فرص التأهل إلى الاستحقاقات الدولية القادمة.

