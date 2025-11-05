Babnet   Latest update 11:12 Tunis

"صوت هند رجب" ضمن العروض الخاصة لمهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/690b239e51d567.66022843_geqnhjfoiplkm.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Mercredi 05 Novembre 2025 - 11:12
      
يُشارك الفيلم التونسي "صوت هند رجب" لكوثر بن هنية ضمن فعاليات الدورة الخامسة من مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي، التي ستنتظم من 4 إلى 13 ديسمبر 2025.

ويحضر هذا العمل الذي سيمثل تونس رسميا في جوائز الأوسكار، خارج مسابقة المهرجان، وذلك ضمن قسم العروض الخاصة الذي سيتم خلاله أيضا، عرض الفيلم الاسباني "صراط" لأوليفر لاكس المتوج بجائزة لجنة التحكيم في مهعرجان كان السينمائي 2025.



فيلم "صوت هند رجب"، هو عمل روائي طويل، ينطلق من قصة الشهيدة الفلسطينية الطفلة هند رجب ليكشف هول الجرائم التي يقوم بها المحتل الصهيوني في قطاع غزة، وقد نجح الفيلم في مزيد حشد الدعم والتأييد للقضية الفلسطينية خاصة خلال عرضه في الدورة 82 من بينالي البندقية أين تُوج بالأسد الفضي، فضلا عن فوزه بست جوائز موزاية مرموقة.

وقبل عرضه في مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي، سيتم تقديم هذا العمل في اختتام فعاليات الدورة 46 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي الذي سيُقام من 12 إلى 21 نوفمبر الجاري.


