Babnet   Latest update 16:52 Tunis

الإعلان عن القائمة القصيرة لجائزة "أبو القاسم الشابي" للرواية العربية

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/6909f1f68a6505.16328943_jnpeohimqgfkl.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Mardi 04 Novembre 2025 - 16:29 قراءة: 0 د, 48 ث
      
أعلنت لجنة تحكيم جائزة أبو القاسم الشابي/البنك التونسي للرواية العربية (دورة 2025) عن القائمة القصيرة للأعمال المرشحة لنيل الجائزة والتي تضمنت روايات من مصر والجزائر والعراق.
وتضمنت القائمة "عقدة ستالين" للكاتب عبد الوهاب عيساوي (الجزائر) و"أن يتأرجح بك" للكاتبة كاميليا عبد الفتاح (مصر) و"أثر الدبّ" للكاتب هونر كريم (كردستان العراق) و"غير مرئيّة" للكاتبة شيرين فتحي (مصر).
وبحسب ما جاء في بلاغ صادر عن لجنة تنظيم الجائزة فقد تم استبعاد بعض الروايات التي كانت مرشّحة للقائمة القصيرة بعد أن تبيّن أنه تم ترشيحها كذلك لجوائز أخرى خلال هذه الدورة وهو ما يتعارض مع شروط هذه الجائزة.

وسيقع الإعلان عن الرواية الفائزة بالجائزة خلال حفل سيقام يوم 22 نوفمبر 2025 في مركز الفنون والثقافة والآداب القصر السعيد بباردو. وإلى جانب الإعلان عن الرواية الفائزة، سيشهد حفل تنظيم هذه الجائزة السنوية أيضا إسناد الجائزة التقديرية وهي تمنح سنويا لشخصية هامة أثرت مجال الفكر والثقافة على الساحة العربية، علما أنه تم العام الماضي إسناد هذه الجائزة للمفكر والأكاديمي والمثقف التونسي عبد المجيد الشرفي.



   تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 317868


babnet

كل الأخبار...

Toutes les news...
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الثلاثاء 04 نوفمبر 2025 | 13 جمادى الأول 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
18:49
17:21
14:57
12:10
06:46
05:18
الرطــوبة:
% 46
Babnet
Babnet23°
23° Babnet
الــرياح:
5.14 كم/س
Babnet
Babnet16°
تونس
Babnet
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
23°-16
23°-14
27°-16
21°-17
22°-15
  • Avoirs en devises
    24409,7

  • (03/11)
  • Jours d'importation
    104
  •              1 € = 3,40920 DT        1$ =2,95071 DT
  • Solde Compte du Trésor   (03/11)   451,5 MDT
Indicateurs
Babnet #1 in its Category in Tunisia
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 16:52 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :
*.*.*
All Radio in One    