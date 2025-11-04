الإعلان عن القائمة القصيرة لجائزة "أبو القاسم الشابي" للرواية العربية

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/6909f1f68a6505.16328943_jnpeohimqgfkl.jpg width=100 align=left border=0>

أعلنت لجنة تحكيم جائزة أبو القاسم الشابي/البنك التونسي للرواية العربية (دورة 2025) عن القائمة القصيرة للأعمال المرشحة لنيل الجائزة والتي تضمنت روايات من مصر والجزائر والعراق.

وتضمنت القائمة "عقدة ستالين" للكاتب عبد الوهاب عيساوي (الجزائر) و"أن يتأرجح بك" للكاتبة كاميليا عبد الفتاح (مصر) و"أثر الدبّ" للكاتب هونر كريم (كردستان العراق) و"غير مرئيّة" للكاتبة شيرين فتحي (مصر).

وبحسب ما جاء في بلاغ صادر عن لجنة تنظيم الجائزة فقد تم استبعاد بعض الروايات التي كانت مرشّحة للقائمة القصيرة بعد أن تبيّن أنه تم ترشيحها كذلك لجوائز أخرى خلال هذه الدورة وهو ما يتعارض مع شروط هذه الجائزة.





وسيقع الإعلان عن الرواية الفائزة بالجائزة خلال حفل سيقام يوم 22 نوفمبر 2025 في مركز الفنون والثقافة والآداب القصر السعيد بباردو. وإلى جانب الإعلان عن الرواية الفائزة، سيشهد حفل تنظيم هذه الجائزة السنوية أيضا إسناد الجائزة التقديرية وهي تمنح سنويا لشخصية هامة أثرت مجال الفكر والثقافة على الساحة العربية، علما أنه تم العام الماضي إسناد هذه الجائزة للمفكر والأكاديمي والمثقف التونسي عبد المجيد الشرفي.



