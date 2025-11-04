قفصة: عدد من طلبة شعبة علوم التربية والتعليم يحتجون على قرار إلغاء التربص الميداني لطلبة السنوات الثانية والثالثة

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/6086b86e61bd39.01800738_fopkhqigmjlen.jpg width=100 align=left border=0>

نفذ عدد من طلبة شعبة التربية والتعليم بالمعهد العالي للعلوم الاجتماعية والتربية بقفصة، اليوم الثلاثاء، مسيرة احتجاجية تلتها وقفة، أمام مقر المندوبية الجهوية للتربية بالجهة، احتجاجا على قرار وزارة التربية القاضي بإلغاء التربص الميداني لطلبة السنوات الثانية والثالثة بهذه الشعبة.

وافاد عضو الاتحاد العام لطلبة تونس بالمعهد مازن كداشي، بأن هذه التحرك الإحتجاجي جاء للتعبير عن تنديد الطلبة بالقرار، وذلك لامتناع متفقدي التربية عن تاطير المتربصين بسبب عدم حصولهم على مستحقاتهم المالية وتعويضه بمادة دراسة حالة، معتبرا أن هذا القرار خاطئ وليس في صالح الطالب وتكوينه ولايخدم مصلحة التلميذ على حد السواء.

واضاف كداشي في تصريح لصحفي وكالة تونس إفريقيا للأنباء، ان التحركات الاحتجاجية لطلبة علوم التربية والتعليم بقفصة، ستتواصل خلال الأيام القادمة إلى حين الاستجابة لمطالبهم وعدول وزارة التربية عن قرار الغاء التربص الميداني.





يذكر ان طلبة علوم التربية والتعليم بالمعهد العالي للعلوم الاجتماعية والتربية بقفصة، دخلوا في إضراب عن الدراسة منذ أكثر من أسبوع.