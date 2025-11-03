وزير الخارجية يتلقى نسخة من أوراق اعتماد سفير جمهورية غينيا الجديد لدى تونس

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/6908cd42de5a05.48101465_fngikjeqhpolm.jpg width=100 align=left border=0>

التقى وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج محمد علي النفطي، اليوم الإثنين بمقرّ الوزارة، "عبد الرحمان سيخي كامارا" الذي قدّم له نسخة من أوراق اعتماده سفيرا جديدا لجمهورية غينيا لدى تونس مع الإقامة بالجزائر.



نوه الوزير خلال اللقاء، بعراقة ومتانة علاقات الأخوّة والتعاون التي تجمع البلدين، حيث يحتفل البلدان هذه السنة بمرور 66 سنة على إقامة العلاقات الدبلوماسيّة بينهما، مبرزا أهمية الارتقاء بهذه العلاقات من خلال استغلال الإمكانيات والفرص المتاحة لتطوير علاقات التعاون بين البلدين في مجالات الصحة والتعليم العالي والتكوين المهني.









كما أشاد بالحركية الاقتصادية بين البلدين، والتي تجسّمت في تبادل زيارات رجال الأعمال لاستكشاف فرص التعاون والاستثمار في البلدين، داعيا إلى تنسيق أفضل بين البلدين على مستوى الاتحاد الإفريقي وهياكله المختصّة في إطار تطوير العمل الإفريقي المشترك.



وجدّد النفطي حرص الوزارة ومختلف مصالحها والوزارات والهياكل التونسية، على توفير كافة الظروف والتسهيلات اللازمة للسفير للاضطلاع بمهامه الدبلوماسية الجديدة على أفضل وجه.



من جهته، أبرز سفير جمهورية غينيا المعيّن، حرصه على مزيد توطيد وتعزيز علاقات التعاون مع تونس، معبّرا عن خالص شكر بلاده وتقديرها للمساعدة الفنّية التي تجدها السلطات الغينية من الجانب التونسي، والتي ساهمت في تكوين عدّة إطارات غينية في مختلف المجالات.



كما عبّر عن ارتياحه للمستوى الجيّد للخبرات التونسية الناشطة في غينيا سواء في مجال التكوين المهني ومكاتب الدراسات في البنية التحتية وفي المجال الصحّي.

