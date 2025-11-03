بطولة ماتز الفرنسية للتنس - معز الشرقي يتاهل إلى الدور ثمن النهائي ببطاقة الخاسر المحظوظ بعد انسحاب دانييل ميدفيديف

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68cfcb4a9ed612.00978229_imelofjkgnhpq.jpg width=100 align=left border=0>

تأهل لاعب التنس التونسي معز الشرقي، المصنف 140 عالمياً، إلى الدور ثمن النهائي من بطولة ماتز الفرنسية، بعد حصوله على بطاقة الخاسر المحظوظ (Lucky Loser)، إثر انسحاب الروسي دانييل ميدفيديف المصنف الثاني في البطولة والثاني عشر عالمياً، وفق ما أعلنت عنه الجامعة التونسية للتنس على صفحتها الرسمية.



وكان الشرقي قد فشل في بلوغ الجدول الرئيسي للبطولة عقب خسارته، أمس الأحد، أمام الفرنسي لوكا فان أسشي (المصنف 172 عالمياً) بنتيجة 1-2 (7-5، 6-7، 1-6)، ضمن الدور التمهيدي الثاني، بعد أن فاز في الدور التمهيدي الأول على الفرنسي طوم باريس (المصنف 262 عالمياً) بنتيجة 2-1 (4-6، 6-4، 7-6).









وبعد انسحاب ميدفيديف، تمت إعادة إدراج معز الشرقي في الجدول الرئيسي مع إعفائه من خوض الدور السادس عشر، ليواجه في ثمن النهائي الفائز من المباراة التي ستجمع اليوم بين الفرنسي أوغو بلانشيه (المصنف 143 عالمياً) والأمريكي تيان ليرنر (المصنف 38 عالمياً).



وتُقام البطولة داخل القاعة على أرضية صلبة، وتبلغ قيمة جوائزها المالية حوالي 596 ألف يورو.



ويُذكر أن معز الشرقي حقق خلال العام الحالي عدداً من الألقاب الدولية، من بينها بطولة التحدي هيرسونيسوس باليونان، وبطولة التحدي بورتو بالبرتغال، إلى جانب دورة المستقبل الدولية بالمنستير، ما يعكس تطوّراً لافتاً في مسيرته الاحترافية.

