يانيك سينر يستعيد صدارة تصنيف لاعبي التنس المحترفين والتونسي معز الشرقي يتقدم إلى المركز 140 عالميًا

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/69087c63bc67f0.46559157_ilpqfhgmknjoe.jpg width=100 align=left border=0>
معز الشرقي
Publié le Lundi 03 Novembre 2025
      
استعاد الإيطالي يانيك سينر صدارة التصنيف العالمي للاعبي التنس المحترفين في نسخته الصادرة اليوم الاثنين، بعد أسبوع حافل بالتغييرات في المراكز الأولى.

وجاء هذا التقدم إثر تتويج سينر بلقب بطولة باريس للأساتذة (فئة ألف نقطة)، عقب فوزه في المباراة النهائية على الكندي فيليكس أوجيه ألياسيم، ليستعيد بذلك المركز الأول من الإسباني كارلوس ألكاراز الذي تراجع إلى المركز الثاني.



وفي بقية المراكز، تقدم الأمريكي بن شيلتون إلى المركز السادس بدلاً من السابع، متقدماً على الأسترالي أليكس دي مينور، بينما صعد الكندي أوجيه ألياسيم مرتبتين ليحتل المركز الثامن، مقابل تراجع كل من الإيطالي لورينزو موسيتي إلى المركز التاسع، والنرويجي كاسبر رود إلى العاشر.

ويأتي الترتيب الجديد على النحو التالي:
1 يانيك سينر (إيطاليا) – 11500 نقطة
2 كارلوس ألكاراز (إسبانيا) – 11250 نقطة
3 ألكسندر زفيريف (ألمانيا) – 5560 نقطة
4 تايلور فريتز (الولايات المتحدة) – 4735 نقطة
5 نوفاك ديوكوفيتش (صربيا) – 4580 نقطة
6 بن شيلتون (الولايات المتحدة) – 3970 نقطة
7 أليكس دي مينور (أستراليا) – 3935 نقطة
8 فيليكس أوجيه ألياسيم (كندا) – 3845 نقطة
9 لورينزو موسيتي (إيطاليا) – 3685 نقطة
كاسبر رود (النرويج) – 3235 نقطة

من جانبه، تقدم اللاعب التونسي معز الشرقي مرتبة واحدة في التصنيف العالمي ليصبح في المركز 140، رغم خروجه من التصفيات التمهيدية لبطولة ماتز الفرنسية بعد خسارته أمس أمام الفرنسي لوكا فان أسشي (172 عالميًا) بنتيجة (7-5، 6-7، 1-6) في الدور الأخير من التصفيات.


