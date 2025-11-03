بطولة اسبانيا - برشلونة يستعيد نغمة الانتصارات بالفوز 3-1 على إلتشي

قادت أهداف الأمين جمال وفيران توريس وماركوس راشفورد برشلونة للفوز 3-1 على إلتشي يوم الأحد ليتقدم حامل لقب البطولة الاسبانية لكرة القدم للمركز الثاني برصيد 25 نقطة متأخرا بخمس نقاط عن ريال مدريد المتصدر.

وفي محاولة للتعافي بعد خسارته 2-1 أمام غريمه الأزلي ريال مدريد الأسبوع الماضي، لم يهدر برشلونة أي وقت في تأكيد هيمنته على ملعب مونتجويك الأولمبي.

واستغل الفريق هفوتين دفاعيتين من جانب إلتشي في الدقائق الأولى ليتقدم بهدفين عن طريق جمال وتوريس في الدقيقتين التاسعة و11.



وجاء الهدف الأول حين اعترض أليخاندرو بالدي تمريرة خاطئة وانطلق الظهير الأيسر للأمام ولعب تمريرة متقنة إلى جمال الذي أظهر هدوءا استثنائيا ليتوغل ويطلق تسديدة بقدمه اليسرى في الزاوية العليا للمرمى.وكان هذا الهدف الأول لجمال في الليغا منذ 31 أوت، وهو ما شكل دفعة معنوية كبيرة بعد أسابيع من المعاناة من إصابة في أعلى الفخذ.وبعد دقيقتين فقط، انزلق أدريا بيدروسا الظهير الأيمن لفريق إلتشي أثناء محاولته السيطرة على الكرة في نصف ملعب فريقه واستغل فيرمين لوبيز الخطأ لينقض على الكرة ويرسل عرضية منخفضة داخل المنطقة حيث كان توريس حاضرا ليحول الكرة إلى الشباك مضاعفا تقدم برشلونة.وقلص رافا مير الفارق من هجمة مرتدة سريعة قبل الاستراحة، وكاد أن يدرك التعادل في الدقيقة 55 عندما سدد كرة قوية من زاوية ضيقة ارتدت من العارضة.لكن آمال الفريق الزائر في العودة تحطمت في الدقيقة 61 عندما عزز راشفورد تقدم أصحاب الأرض بإنهاء رائع لهجمة من داخل منطقة الجزاء.وواصل إلتشي محاولاته واقترب من تقليص الفارق مرة أخرى في الدقيقة 67 حين سدد مير في إطار المرمى للمرة الثانية في المباراة.ورغم محاولاتهم، لم يتمكن الزوار من العودة في النتيجة ليحافظ برشلونة على سيطرته في الدقائق الأخيرة ويحصل على ثلاث نقاط ثمينة.