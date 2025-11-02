Babnet   Latest update 21:17 Tunis

تونس تحتضن الملتقى الدولي للاحتفال باليوم العالمي للمحاسبة يوم 10 نوفمبر الجاري

Publié le Dimanche 02 Novembre 2025
      
تحتضن تونس  يوم 10 نوفمبر الجاري الملتقى الدولي للاحتفال باليوم العالمي للمحاسبة  تحت شعار " المهني المحاسب في مواجهة التحديات البيئية والمجتمعية" .
ويهدف هذا الملتقى الدولي، وفق ورقة تقديمية تلقت "وات" نسخة منها، الى تسليط الضوء على الدور الرئيسي لمهنة المحاسبة امام التحديات البيئية والمجتمعية ومساهمتها الفعالة في التحول المستدام.
وسيشارك في هذه التظاهرة، التي ستنتظم ببادرة من مجمع المحاسبين بالبلاد التونسية وتحت اشراف وزيرة المالية، ممثلون عن الهيئات المهنية لعدة دول شقيقة وصديقة.


