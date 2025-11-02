تونس تحتضن الملتقى الدولي للاحتفال باليوم العالمي للمحاسبة يوم 10 نوفمبر الجاري

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/6907b1027bea93.69215063_fknijgpelohmq.jpg width=100 align=left border=0>

تحتضن تونس يوم 10 نوفمبر الجاري الملتقى الدولي للاحتفال باليوم العالمي للمحاسبة تحت شعار " المهني المحاسب في مواجهة التحديات البيئية والمجتمعية" .

ويهدف هذا الملتقى الدولي، وفق ورقة تقديمية تلقت "وات" نسخة منها، الى تسليط الضوء على الدور الرئيسي لمهنة المحاسبة امام التحديات البيئية والمجتمعية ومساهمتها الفعالة في التحول المستدام.

وسيشارك في هذه التظاهرة، التي ستنتظم ببادرة من مجمع المحاسبين بالبلاد التونسية وتحت اشراف وزيرة المالية، ممثلون عن الهيئات المهنية لعدة دول شقيقة وصديقة.