الرابطة الأولى: برنامج مقابلات الجولة الثالثة عشرة

Publié le Dimanche 02 Novembre 2025 - 20:20
      
في ما يلي برنامج مباريات الجولة الثالثة عشرة من بطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم، المقررة أيام 4 و5 و6 نوفمبر 2025، وتنطلق جميع اللقاءات في الساعة الثانية والنصف بعد الظهر (14:30):

الثلاثاء 4 نوفمبر 2025


* الملعب البلدي ببئر بورقبة: مستقبل سليمان اتحاد بنقردان

* ملعب حمدة العواني بالقيروان: شبيبة القيروان مستقبل قابس

الأربعاء 5 نوفمبر 2025

* ملعب عبد العزيز الشتيوي بالمرسى: مستقبل المرسى النادي البنزرتي
* ملعب بوجمعة الكميتي بباجة: الأولمبي الباجي النادي الصفاقسي
* الملعب الأولمبي بسوسة: النجم الساحلي الترجي الجرجيسي
* الملعب البلدي بالمتلوي: نجم المتلوي الاتحاد المنستيري

الخميس 6 نوفمبر 2025

* ملعب حمادي العقربي برادس: الترجي الرياضي شبيبة العمران
* ملعب الهادي النيفر بباردو: الملعب التونسي النادي الإفريقي


Babnet

