الرابطة الأولى: برنامج مقابلات الجولة الثالثة عشرة

في ما يلي برنامج مباريات الجولة الثالثة عشرة من بطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم، المقررة أيام 4 و5 و6 نوفمبر 2025، وتنطلق جميع اللقاءات في الساعة الثانية والنصف بعد الظهر (14:30):



الثلاثاء 4 نوفمبر 2025





* الملعب البلدي ببئر بورقبة: مستقبل سليمان اتحاد بنقردان



* ملعب حمدة العواني بالقيروان: شبيبة القيروان مستقبل قابس



الأربعاء 5 نوفمبر 2025

* ملعب عبد العزيز الشتيوي بالمرسى: مستقبل المرسى النادي البنزرتي

* ملعب بوجمعة الكميتي بباجة: الأولمبي الباجي النادي الصفاقسي

* الملعب الأولمبي بسوسة: النجم الساحلي الترجي الجرجيسي

* الملعب البلدي بالمتلوي: نجم المتلوي الاتحاد المنستيري



الخميس 6 نوفمبر 2025

* ملعب حمادي العقربي برادس: الترجي الرياضي شبيبة العمران

