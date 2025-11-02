الرابطة الأولى: برنامج مقابلات الجولة الثالثة عشرة
في ما يلي برنامج مباريات الجولة الثالثة عشرة من بطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم، المقررة أيام 4 و5 و6 نوفمبر 2025، وتنطلق جميع اللقاءات في الساعة الثانية والنصف بعد الظهر (14:30):
الثلاثاء 4 نوفمبر 2025
* الملعب البلدي ببئر بورقبة: مستقبل سليمان اتحاد بنقردان
* ملعب حمدة العواني بالقيروان: شبيبة القيروان مستقبل قابس
الأربعاء 5 نوفمبر 2025* ملعب عبد العزيز الشتيوي بالمرسى: مستقبل المرسى النادي البنزرتي
* ملعب بوجمعة الكميتي بباجة: الأولمبي الباجي النادي الصفاقسي
* الملعب الأولمبي بسوسة: النجم الساحلي الترجي الجرجيسي
* الملعب البلدي بالمتلوي: نجم المتلوي الاتحاد المنستيري
الخميس 6 نوفمبر 2025* ملعب حمادي العقربي برادس: الترجي الرياضي شبيبة العمران
* ملعب الهادي النيفر بباردو: الملعب التونسي النادي الإفريقي
