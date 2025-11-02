Babnet   Latest update 21:17 Tunis

هالاند يتألق في فوز سيتي 3-1 على بورنموث بالبطولة الانقليزية

Publié le Dimanche 02 Novembre 2025 - 20:17
      
واصل إرلينغ هالاند تألقه وسجل هدفين مذهلين اليوم الأحد ليقود مانشستر سيتي للفوز 3-1 على بورنموث والصعود إلى المركز الثاني بالبطولة الانقليزية الممتازة لكرة القدم.

وسجل النرويجي العملاق هدفين من هجمتين مرتدتين في الشوط الأول على ملعب الاتحاد، ليرفع فريق المدرب بيب غوارديولا رصيده إلى 19 نقطة في المركز الثاني بفارق ست نقاط خلف أرسنال المتصدر بينما تراجع بورنموث إلى المركز الرابع برصيد 18 نقطة.



وافتتح هالاند، الذي يتصدر هدافي البريميرليغ برصيد 13 هدفا في 10 مباريات، التسجيل في الدقيقة 17، من هجمة مرتدة إذ انطلق من منتصف الملعب قبل أن يسددها إلى داخل الشباك.
وأدرك بورنموث التعادل عن طريق تايلر آدامز، الذي سجل هدفا من ركلة ركنية في الدقيقة 25.
لكن هالاند أعاد سيتي للمقدمة بعد ثماني دقائق، مخترقا دفاع المنافس قبل أن يسدد كرة من زاوية ضيقة في المرمى. وأضاف أوريلي الهدف الثالث في الدقيقة 60.


