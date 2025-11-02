هالاند يتألق في فوز سيتي 3-1 على بورنموث بالبطولة الانقليزية

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/6907aeae834651.83375529_pnegkhoimfqjl.jpg width=100 align=left border=0>

واصل إرلينغ هالاند تألقه وسجل هدفين مذهلين اليوم الأحد ليقود مانشستر سيتي للفوز 3-1 على بورنموث والصعود إلى المركز الثاني بالبطولة الانقليزية الممتازة لكرة القدم.



وسجل النرويجي العملاق هدفين من هجمتين مرتدتين في الشوط الأول على ملعب الاتحاد، ليرفع فريق المدرب بيب غوارديولا رصيده إلى 19 نقطة في المركز الثاني بفارق ست نقاط خلف أرسنال المتصدر بينما تراجع بورنموث إلى المركز الرابع برصيد 18 نقطة.









وافتتح هالاند، الذي يتصدر هدافي البريميرليغ برصيد 13 هدفا في 10 مباريات، التسجيل في الدقيقة 17، من هجمة مرتدة إذ انطلق من منتصف الملعب قبل أن يسددها إلى داخل الشباك.

وأدرك بورنموث التعادل عن طريق تايلر آدامز، الذي سجل هدفا من ركلة ركنية في الدقيقة 25.

وأضاف أوريلي الهدف الثالث في الدقيقة 60.