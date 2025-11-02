البطولة العربية للأندية لكرة اليد سيدات: جمعية الساحل والنادي الإفريقي يحققان انتصارين عريضين

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/69079d88a11240.25135152_kopnfhlmjegqi.jpg width=100 align=left border=0>

استهلّت الجمعية النسائية بالساحل مشاركتها في البطولة العربية السابعة للأندية لكرة اليد سيدات بفوز كبير على فتيات سلوى الكويتي بنتيجة 34-14، في المباراة التي دارت اليوم الأحد بمدينة الحمامات ضمن الجولة الأولى من منافسات المجموعة الثانية.



وفي المباراة الثانية لحساب المجموعة نفسها، تألّقت فتيات النادي الإفريقي بتحقيق انتصار ساحق على النبك السوري بنتيجة 50-14، لتتصدّر رفقة جمعية الساحل المجموعة معًا برصيد نقطتين لكلّ فريق.









النتائج والترتيب – المجموعة الثانية:

* الجمعية النسائية بالساحل – فتاة سلوى الكويتي: 34-14

* النادي الإفريقي – النبك السوري: 50-14



الترتيب المؤقت:



| الترتيب | الفريق | ن | ل |

| ------- | ------------------------ | - | - |

| 1 | النادي الإفريقي | 2 | 1 |

| 2 | الجمعية النسائية بالساحل | 2 | 1 |

| 3 | فتاة سلوى الكويتي | 0 | 1 |

| 4 | النبك السوري | 0 | 1 |



مباريات الاثنين 3 نوفمبر 2025:



* الجمعية النسائية بالساحل × النبك السوري (س13)

* النادي الإفريقي × فتاة سلوى الكويتي (س15)



مباريات الأربعاء 5 نوفمبر 2025:



* فتاة سلوى الكويتي × النبك السوري (س13)

* الجمعية النسائية بالساحل × النادي الإفريقي (س15)



المجموعة الأولى – نتائج الجولة الافتتاحية:

* النادي النسائي بالمكنين – نادي قاسيون السوري: 43-10

* جمعية الحمامات – القرين الكويتي: 32-26



الترتيب المؤقت:



| الترتيب | الفريق | ن | ل |

| ------- | ----------------------- | - | - |

| 1 | النادي النسائي بالمكنين | 2 | 1 |

| 2 | جمعية الحمامات | 2 | 1 |

| 3 | القرين الكويتي | 0 | 1 |

| 4 | نادي قاسيون السوري | 0 | 1 |



مباريات الاثنين 3 نوفمبر:



* النادي النسائي بالمكنين × القرين الكويتي (س11)

* جمعية الحمامات × نادي قاسيون السوري (س17)



مباريات الأربعاء 5 نوفمبر:



* القرين الكويتي × نادي قاسيون السوري (س11)

النادي النسائي بالمكنين × جمعية الحمامات (س17)*

