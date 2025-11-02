Babnet   Latest update 19:44 Tunis

البطولة العربية للأندية لكرة اليد سيدات: جمعية الساحل والنادي الإفريقي يحققان انتصارين عريضين

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/69079d88a11240.25135152_kopnfhlmjegqi.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Dimanche 02 Novembre 2025 - 19:04 قراءة: 1 د, 34 ث
      
استهلّت الجمعية النسائية بالساحل مشاركتها في البطولة العربية السابعة للأندية لكرة اليد سيدات بفوز كبير على فتيات سلوى الكويتي بنتيجة 34-14، في المباراة التي دارت اليوم الأحد بمدينة الحمامات ضمن الجولة الأولى من منافسات المجموعة الثانية.

وفي المباراة الثانية لحساب المجموعة نفسها، تألّقت فتيات النادي الإفريقي بتحقيق انتصار ساحق على النبك السوري بنتيجة 50-14، لتتصدّر رفقة جمعية الساحل المجموعة معًا برصيد نقطتين لكلّ فريق.



النتائج والترتيب – المجموعة الثانية:

* الجمعية النسائية بالساحل – فتاة سلوى الكويتي: 34-14
* النادي الإفريقي – النبك السوري: 50-14

الترتيب المؤقت:

| الترتيب | الفريق | ن | ل |
| ------- | ------------------------ | - | - |
| 1 | النادي الإفريقي | 2 | 1 |
| 2 | الجمعية النسائية بالساحل | 2 | 1 |
| 3 | فتاة سلوى الكويتي | 0 | 1 |
| 4 | النبك السوري | 0 | 1 |

مباريات الاثنين 3 نوفمبر 2025:

* الجمعية النسائية بالساحل × النبك السوري (س13)
* النادي الإفريقي × فتاة سلوى الكويتي (س15)

مباريات الأربعاء 5 نوفمبر 2025:

* فتاة سلوى الكويتي × النبك السوري (س13)
* الجمعية النسائية بالساحل × النادي الإفريقي (س15)

المجموعة الأولى – نتائج الجولة الافتتاحية:

* النادي النسائي بالمكنين – نادي قاسيون السوري: 43-10
* جمعية الحمامات – القرين الكويتي: 32-26

الترتيب المؤقت:

| الترتيب | الفريق | ن | ل |
| ------- | ----------------------- | - | - |
| 1 | النادي النسائي بالمكنين | 2 | 1 |
| 2 | جمعية الحمامات | 2 | 1 |
| 3 | القرين الكويتي | 0 | 1 |
| 4 | نادي قاسيون السوري | 0 | 1 |

مباريات الاثنين 3 نوفمبر:

* النادي النسائي بالمكنين × القرين الكويتي (س11)
* جمعية الحمامات × نادي قاسيون السوري (س17)

مباريات الأربعاء 5 نوفمبر:

* القرين الكويتي × نادي قاسيون السوري (س11)
النادي النسائي بالمكنين × جمعية الحمامات (س17)*


   تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 317759


babnet

كل الأخبار...

Toutes les news...
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الأحد 02 نوفمبر 2025 | 11 جمادى الأول 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
18:51
17:23
14:59
12:10
06:44
05:16
الرطــوبة:
% 73
Babnet
Babnet27°
20° Babnet
الــرياح:
0.51 كم/س
Babnet
Babnet17°
تونس
Babnet
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
27°-17
24°-18
24°-16
24°-14
26°-16
  • Avoirs en devises
    24513,5

  • (31/10)
  • Jours d'importation
    105
  •              1 € = 3,41337 DT        1$ =2,93592 DT
  • Solde Compte du Trésor   (31/10)   1102,0 MDT
Indicateurs
Babnet #1 in its Category in Tunisia
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 19:44 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :
*.*.*
All Radio in One    