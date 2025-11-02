وزارة الصحة: الاستعمال العشوائي للمضادات الحيوية يجعلها غير نافعة عند الحاجة الحقيقية إليها

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/629f435a38a438.56296940_pqoglhjikemfn.jpg width=100 align=left border=0>

نبّهت وزارة الصحة، في بلاغ لها اليوم الأحد، إلى أن الاستعمال العشوائي للمضادات الحيوية يُضعف من فعاليتها ويجعلها غير نافعة عند الحاجة الحقيقية إليها.



وقالت الوزارة إن "المضاد الحيوي ليس حلاً سحرياً لكل الأمراض"، مبينة أنه يعالج البكتيريا فقط وهم لا يعالج النزلة ولا الزكام ولا الأمراض الفيروسية.









ودعت وزارة الصحة إلى عدم اقتناء المضاد الحيوي إذا لم يصفه الطبيب والالتزام بالجرعة والمدة التي يحددها الطبيب كاملة.



يشار إلى أن منظمة الصحة العالمية حذرت في تقرير جديد لها صادر في أكتوبر المنقضي، من الانتشار الواسع للبكتيريا المقاومة للمضادات الحيوية، مما يقوض فاعلية علاجات حيوية، مؤكدة إن الجراثيم المقاومة للمضادات الحيوية مسؤولة مباشرة عن نصف مليون وفاة وتسهم في حوالى 5 ملايين وفاة في كل عام. ودعت وزارة الصحة إلى عدم اقتناء المضاد الحيوي إذا لم يصفه الطبيب والالتزام بالجرعة والمدة التي يحددها الطبيب كاملة.يشار إلى أن منظمة الصحة العالمية حذرت في تقرير جديد لها صادر في أكتوبر المنقضي، من الانتشار الواسع للبكتيريا المقاومة للمضادات الحيوية، مما يقوض فاعلية علاجات حيوية، مؤكدة إن الجراثيم المقاومة للمضادات الحيوية مسؤولة مباشرة عن نصف مليون وفاة وتسهم في حوالى 5 ملايين وفاة في كل عام.