تونس تحرز 11 ميدالية في البطولة الإفريقية للتجديف الكلاسيكي ببريتوريا

حقّق المنتخب التونسي للتجديف نتائج متميزة في البطولة الإفريقية السابعة عشرة للتجديف الكلاسيكي التي احتضنتها العاصمة الجنوب إفريقية بريتوريا يومي 1 و2 نوفمبر 2025، حيث أحرز 11 ميدالية (5 ذهبيات، 1 فضية، و5 برونزيات).



الميداليات الذهبية



الميدالية الفضية



الميداليات البرونزية



الترتيب العام



: سباق الفردي كبريات وزن خفيف: سباق الفردي أكابر وزن خفيف: سباق الزوجي أكابر وزن خفيف: سباق الفردي دون 23 سنة وزن مفتوح: سباق الزوجي وزن خفيف: سباق الزوجي وزن مفتوح: سباق الزوجي دون 23 سنة وزن مفتوح: سباق الفردي دون 23 سنة وزن خفيف: سباق الفردي أكابر وزن مفتوح: سباق الفردي أواسط: سباق الزوجي أكابر وزن مفتوحجاءت تونس فيفي جدول الميداليات خلف(7 ذهبيات و3 فضيات)، متقدمة على:في المركز الثالث بـ17 ميدالية (3 ذهبيات، 9 فضيات، 5 برونزيات)في المركز الرابع بـ12 ميدالية (3 ذهبيات، 5 فضيات، 4 برونزيات)الخامسة (ذهبية واحدة)السادسة (فضية وبرونزية)وكان المنتخب التونسي قد تألق أيضًا قبل أيام فيبمدينةبجنوب إفريقيا، حيث أحرزمنها، مؤكّدًا مكانته كأحد أبرز المنتخبات الإفريقية في هذا الاختصاص.