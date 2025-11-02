تونس تحرز 11 ميدالية في البطولة الإفريقية للتجديف الكلاسيكي ببريتوريا
حقّق المنتخب التونسي للتجديف نتائج متميزة في البطولة الإفريقية السابعة عشرة للتجديف الكلاسيكي التي احتضنتها العاصمة الجنوب إفريقية بريتوريا يومي 1 و2 نوفمبر 2025، حيث أحرز 11 ميدالية (5 ذهبيات، 1 فضية، و5 برونزيات).
الميداليات الذهبية
* خديجة الكريمي: سباق الفردي كبريات وزن خفيف
* غيث القادري: سباق الفردي أكابر وزن خفيف
* محمد الكريمي وغيث القادري: سباق الزوجي أكابر وزن خفيف
* محمد ريان حفصة: سباق الفردي دون 23 سنة وزن مفتوح
* سلمى الذوادي وخديجة الكريمي: سباق الزوجي وزن خفيف
الميدالية الفضية* سلمى الذوادي وخديجة الكريمي: سباق الزوجي وزن مفتوح
الميداليات البرونزية* محمد ريان حفصة ومحمد الكريمي: سباق الزوجي دون 23 سنة وزن مفتوح
* محمد الكريمي: سباق الفردي دون 23 سنة وزن خفيف
* فادي بن حمودة: سباق الفردي أكابر وزن مفتوح
* إيهاب لغوان: سباق الفردي أواسط
* محمد ريان حفصة وفادي بن حمودة: سباق الزوجي أكابر وزن مفتوح
الترتيب العامجاءت تونس في المركز الثاني في جدول الميداليات خلف جنوب إفريقيا (7 ذهبيات و3 فضيات)، متقدمة على:
* مصر في المركز الثالث بـ17 ميدالية (3 ذهبيات، 9 فضيات، 5 برونزيات)
* الجزائر في المركز الرابع بـ12 ميدالية (3 ذهبيات، 5 فضيات، 4 برونزيات)
* زيمبابوي الخامسة (ذهبية واحدة)
* المغرب السادسة (فضية وبرونزية)
وكان المنتخب التونسي قد تألق أيضًا قبل أيام في البطولة الإفريقية للتجديف الشاطئي بمدينة إيست لندن بجنوب إفريقيا، حيث أحرز 12 ميدالية منها 5 ذهبيات و5 فضيات وبرونزيتان، مؤكّدًا مكانته كأحد أبرز المنتخبات الإفريقية في هذا الاختصاص.
