بن عروس: انطلاق التصفيات النهائية للبطولة الوطنية للمطالعة في دورتها الرابعة بمشاركة أكثر من 1440 متسابقا

انطلقت صباح اليوم الاحد بالقاعة الرياضية متعددة الاختصاصات برادس، التصفيات النهائية للبطولة الوطنية للمطالعة في دورتها الرابعة، بمشاركة 1440 متسابقا من مختلف الفئات العمرية، يمثلون مختلف ولايات الجمهورية.

ويتوزع المتسابقون في هذا الدور، وفق مديرة إدارة المطالعة العمومية بوزارة الشؤون الثقافية ليلى السالمي، على ست شرائح عمرية وتشمل الفئات من 6 الى 8 سنوات ومن 9 الى 12 سنة ومن 13 الى 15 سنة ومن 16 الى 22 سنة ومن 23 الى 39 سنة ومن 40 سنة فما فوق.

وقد سجلت اللجنة العلمية مشاركين تجاوزت اعمارهم الثمانين عاما تم اختيارهم من قبل اللجنة العلمية بناء على الكفايات المعرفية، كما سجلت اللجنة مشاركة 217 عائلة ترشحت 12 منها للتصفيات النهائية.





وحطمت متسابقة من ولاية صفاقس الرقم القياسي في عدد المطالعات خلال هذه الدورة من خلال قراءة أكثر من 900 كتاب.



وتندرج فعاليات البطولة الوطنية للمطالعة، وفق ذات المصدر، ضمن اهداف البرنامج الوطني للترغيب في المطالعة الذي تشرف عليه وزارة الشؤون الثقافية، وتهدف أساسا الى تثمين الفكر والارتقاء بوعي الانسان وفكره، والى تكريس عادة المطالعة داخل الاسرة والمجتمع والتشجيع على ارتياد المكتبات العمومية والانخراط فيها.

ويبلغ عدد المكتبات على مستوى الجمهورية 443 مكتبة عمومية تتوزع بين مكتبات قارة وأخرى متنقلة، وتحتوي على مخزون من الكتب يتجاوز أكثر من 8 مليون كتاب.

وانطلقت المسابقة الوطنية على مستوى محلي من خلال شبكة المكتبات العمومية وصولا الى المستوى الجهوي في جميع الولايات، وتختتم اليوم في الدور النهائي للمسابقة الذي تحتضنه مدينة رادس ويتسابق فيه عن كل فئة عمرية 240 متسابقا.

وتجري عمليات اصلاح الاختبارات في شفافية مطلقة من قبل عدد من المصححين من اطارات التفقد واساتذة جامعيين مختصين، حيث تختفي الاسماء لتحل محلها الرموز في تعريف الورقات وتنتهي برصد مجموعة من الجوائز لمختلف المستويات والشرائح العمرية المشاركة، والتي تم تقسيمها من قبل اللجنة العلمية بناء على الكفايات المعرفية.

