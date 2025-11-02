Babnet   Latest update 18:10 Tunis

الدورة التاسعة لمهرجان الرمان بتستور تستقبل اكثر من 300 الف زائر

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/63640aceedd5d9.40967406_kihoglnjfepqm.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Dimanche 02 Novembre 2025 - 16:20 قراءة: 1 د, 35 ث
      
قدّر الناطق الرسمي باسم جمعية "مهرجان الرمان" بتستور بباجة، رابح عكاز، فى تصريح اليوم الاحد لصحفية وكالة تونس افريقيا للانباء، عدد زوار المدينة خلال الدورة التاسعة لمهرجان الرمّان (من 29 اكتوبر الى 2 نوفمبر) باكثر من 300 الف زائر، منهم ما بين 7 و9 الاف زائر حضروا سهرات وفقرات المهرجان.

وبيّن عكاز ان الزوّار، تمتّعوا بالمنتوجات الحرفية لتستور وللمناطق المجاورة وبثمرة الرمّان ومشتقاتها (مثل معجون الرمان)، وواكبوا مسابقة الطهي الفرجوى بمشاركة طباخين محترفين، واضاف انّ الندوات العلمية للمهرجان قدمت توصيات متعددة ومنها الدعوة الى العودة الى الممارسات الاندلسية القديمة لنظام السقي والتعامل مع ثمرة الرمّان لتحسين قطاع الرمّان بتستور، وجودة المنتوج ومردوديته الاقتصادية.

وتعرف مدينة تستور حركية تجارية كبيرة، خاصة بمناسبة اختتام مهرجان الرمان اليوم الاحد، وتنظيم فقرات تنشيطية متعددة منها ماجورات قصر هلال وعرض تنشيطي للاطفال وعرض "الزيطة" وسهرة مع "الخمسة" بقيادة خميس شوية.


وكان مهرجان الرمّان فى دورته التاسعة، قد افتتح الاربعاء بالماضي بمحاضرة حول السياحة بتستور ومداخلة للمجمع المهني المشترك للغلال، وخرجة فرقة شيوخ المالوف وعيساوية المالوف بتستور وعرض لمجموعة الانشاد التراثي ومجموعة تستور للمالوف وسهرة مع الفنانيين درة الفورتي ومحمد الجبالي وانيس الخماسي، وانتظم فى اليوم الثاني للمهرجان عرض تنشيطي للاطفال ومحاضرة علمية حول الممارسات الفلاحية القديمة عند الاندلس وعرض للدبكة السورية وسهرة فنية للتراث الغنائي الكافي، فى حين تضمن اليوم الثالث للمهرجان عرضا للاطفال ومحاضرة حول التراث المائي وعرضا فنيا بعنوان نسمات اندلسية وسهرة مع فرقة العوادة .
وخصّص اليوم الرابع للمهرجان، يوم 1 نوفمبر، للطبخ الفرجوى وتذوق الاكلات الاندلسية مع تقديم عرض شبابي لموسيقي "الراب" وعرض للفرقة النسائية سلطانة فويس وسهرة للفنانيين هشام سلام وعادل يونس .
وقد بلغت مساحات غراسة الرمان بولاية باجة خلال السنة الجارية 1600 هكتار منها 1250 هكتارا بتستور والسلوقية علي ضفاف وادى مجردة وبالمناطق السقوية لتستور، وتعتبر صابة الرمّان للسنة الجارية طيبة بالولاية، حيث ينتظر ان تبلغ 15 الف طن منها 12 الف طن بمعتمدية تستور التى تعد اكبر موطن لانتاج الرمان بباجة، ومن اكبر مواطن الانتاج على مستوى وطني بانتاجها خاصة لصنف التونسي والقابسي.


Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 317746


