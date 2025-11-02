نيمار يعود إلى صفوف سانتوس بعد غياب دام شهرا ونصف بسبب الإصابة

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/69077f16918a37.61392736_ephfljkniqmog.jpg width=100 align=left border=0>

عاد النجم نيمار إلى الميادين بعد غياب دام شهرا ونصفا بسبب إصابة في الفخذ الأيمن، حيث شارك بديلا في مباراة فريقه سانتوس أمام ضيفه فورتاليزا (1-1)، أمس السبت، ضمن منافسات الجولة الحادية والثلاثين للبطولة البرازيلية لكرة القدم.



وشارك المهاجم البالغ من العمر 33 عاما والذي كان قد تعرض لإصابة في منتصف سبتمبر الماضي على مستوى عضلة الفخذ الخلفية اليمنى خلال التدريبات بديلا في الدقيقة 67 مكان فيكتور هوغو في وقت كان فريقه متأخرا بهدف سجله الباراغوياني آدم باريرو في الدقيقة 35.





وأدرك سانتوس التعادل بفضل هدف من نيران صديقة بعدما سدد المدافع الأرجنتيني أدونيس فارياس كرة قوية من الجهة اليمنى ارتطمت بقدم مدافع فورتاليزا برونو باشيكو وخدعت حارس مرماه برينو في الدقيقة 74.



وكاد نيمار أن يوقع هدف الفوز لفريقه بعدما حاول مباغتة الحائط البشري وحارس مرمى فورتاليزا من ركلة حرة مباشرة في الدقيقة السادسة من الوقت بدل الضائع غير أن الحارس برينو تمكن من إبعاد الكرة بنجاح.

وعقب هذه النتيجة، ظل سانتوس الذي يتوفر على مباراة مؤجلة قريبا من منطقة النزول إلى الدرجة الثانية إذ يحتل المركز السادس عشر.